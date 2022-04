نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فاكهة تعوض الأنسولين الضروري وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل حير العلماء.. تعرف عليها الآن ولا تتردد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - هذه الفاكهة المتوفرة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل خيالي اذهل الاطباء

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). الغلوكوز أساسي لصحتك؛ لأنه مصدر مهم للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة.



إنه أيضًا مصدر الطاقة الرئيسي للمخ ونركز في هذا الموضوع عن نوع من انواع الفواكه تساهم بتعزيز الانسولين وخفض مستوى السكر في الذم .

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

فاكهة تعوض الأنسولين الضروري وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل حير العلماء.. تعرف عليها الآن ولا تتردد

أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد ووداعاً للتساقط والهيشان وجددي مظهرك في العيد

بالخطوات البسيطة.. طريقة عمل بسكويت العيد الهش عادي وبالنشادر

أفضل طريقة عمل السمبوسك المقرمشة بحشوات مختلفة وتحضير عجينتها في المنزل

العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف تصعق الكل بتوقعات مُميتة وغير مبسوقة.. هذا ما سيحدث في عيد الفطر ! (فيديو)

فاكهة تخفض السكر، من المهم العناية بالنظام الغذائي لمريض السكري، فالغذاء هو بداية الطريق نحو العلاج، وهناك فاكهة تساعد بشكل كبير في ضبط مستوى السكر في الدم، كما تساعد في نفس الوقت على خفض مستوى الضغط في الجسم لمن يعانون من مشاكل في ضغط الدم.

أفضل فاكهة تخفض السكر تعد فاكهة الكيوي هي أفضل فاكهة يمكن أن تساعد بشكل مباشر في خفض مستوى السكر في الدم، وتزيد من قدرة الخلايا على إحراق الجلوكوز في الجسم . ومن ثم زيادة قدرة الخلايا على إنتاج الطاقة . كما تساعد هذه الفاكهة الاستوائية في التقليل من ارتفاع ضغط الدم وتليين جدران الأوعية الدموية والشرايين مما يزيد من قدرتها على استيعاب مرور الدم والتقليل من ضغطه أثناء مروره.

فوائد الكيوي الكيوي فاكهة تحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات، والتي لا يستغني عنها الجسم. ومن فوائد الكيوي للجسم ما يلي:

1. غني بالألياف يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية والتي تساعد في تنظيم عملية الهضم، كما تساعد في تنظيم حركة المعدة، وزيادة قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الغذاء من الطعام.

2. تحسين الكبد تحتوي فاكهة الكيوي على أنزيمات طبيعية تعمل على تجديد خلايا الكبد التالفة. كما تساعد الفاكهة في وقف انتشار التليف الكبدي وتمنع انتشاره على نطاق أوسع في انسجة الكبد. هذا بالإضافة إلى قدرتها على زيادة الصفراء الهاضمة التي يفرزها الكبد أثناء عملية الهضم.

3. فيتامين C يمكن القول أن نسبة فيتامين C في الكيوي أكبر من نسبتها الموجودة في البرتقال والجوافة ، بل حتى أكبر من تلك النسبة الموجودة في الليمون. ومن ثم فإن الكيوي يساعد بشكل كبير في علاج أمراض البرد والإنفلونزا، كما يساعد في تحسين أداء الجهاز التنفسي وزيادة قدرة الجسم على طرد الفيروسات والجراثيم التي تصيبه.

4. مضادات الأكسدة يترافق وفرة فيتامين C في فاكهة الكيوي مع وجود نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة في الفاكهة، ومن ثم فإن من فوائد الكيوي الهامة هي زيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض السرطانية، وزيادة قدرته كذلك على مواجهة الأمراض المزمنة .

5. تقوية عضلة القلب من فوائد فاكهة الكيوي بخلاف أنها فاكهة تخفض السكر وتقلل من الضغط هي قدرته على تنشيط العضلة القلبية. وتنشيط الدورة الدموية في الجسم ووقاية الجسم من الإصابات القلبية الخطيرة.

فواكه أخرى تخفض السكر التفاح: يعد التفاح من الفواكه الغنية بالألياف والتي لها دور أيضًا في تخفيض نسبة السكر في الدم. وقد أظهرت الدراسات أن قشر التفاح يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف ، ويساعد في زيادة حرق الجلوكوز في الجسم. جريب فروت: الجريب فروت أيضًا من الفواكه التي تخفض نسبة السكر في الدم، فهو يحتوي على نسبة 91% من مكوناته من الماء، والباقي معادن واملاح معدنية. كما يحتوي الجريب فروت على نارينجين وهو مركب غذائي يزيد من قدرة الجسم على التعامل مع الأنسولين. الفراولة: تحتوي الفراولة على نسبة سكريات قليلة مقارنة بالأنواع الأخرى من الفواكه، ومن ثم فإن تناول الفراولة لا خطورة منه على مريض السكر كما تحتوي على نسبة غير قليلة من الألياف وهو ما يساعد في تحسن عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

فواكه تقلل من ضغط الدم التوت: يحتوي التوت على مركبات الأنثوسيانينى وهي مركبات تساعد تقليل ضغط الدم المرتفع، كما تساعد في زيادة ليونة الأوعية الدموية، وتنشيط عمل القلب . الموز: الموز أو الطلح هو من أفضل الفاكهة التي تفيد القلب وتساعد في التقليل من ارتفاع ضغط الدم. فهو يحتوي على معدن البوتاسيوم الهام لصحة وتنشيط عضلة القلب. كما يساعد تناول الموز على أعادة توزيع السوائل في الجسم بشكل طبيعي. بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ج المفيد لبناء الأنسجة والخلايا في الجسم. البطيخ: البطيخ من الفواكه الصيفية الغنية بالماء وسكروز الفاكهة. كما أن البطيخ يحتوي على حمض أميني هام للجسم وهو حمض السيترولين. والذي يساعد بدوره في خفض ارتفاع ضغط الدم عند من يعانون من مشاكل فيه. وفي دراسة أجرتها مجلّة American Journal of Hypertension أثبتت أن تناول البطيخ أو كبسولات خلاصة البطيخ تساعد بشكل واضح في خفض ضغط الدم المرتفع إذا تمت المداومة لفترة على تناوله.