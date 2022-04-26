عروض مميزة على أشهر السيارات المستعملة بأسعار منخفضة في المملكة العربية السعودية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يهتم كثير من الأشخاص حول البحث عن أفضل السيارات المستعملة بمواصفات مميزة وجيدة بجانب سعرها المنخفض حيث يحتاج كثير من الأشخاص إلى شراء سيارة حتى يتمكن من شراء السلع الأساسية والانتقال من مكان إلى آخر بكل سهولة لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أفضل العروض المميزة على السيارات المستعملة بمواصفات مميزة في المملكة السعودية جانب وجود العديد من أفضل أنواع السيارات التي يهتم بها كثير من الأشخاص.

سيارات بأسعار منخفضة في السعودية 2022

يوجد أشهر أنواع السيارات داخل المملكة والتي يوجد إقبال عليها بشكل كبير وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أفضل أنواع السيارات المستعملة بأسعار منخفضة من خلال السطور القادمة وهي كالآتي،

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سيارات تويوتا يارس

تتميز هذه السيارة بوجود العديد من المواصفات المميزة ويوجد فيها نظام الجرو وبالتالي يصل سعر هذه السيارة 47 , 000 ريال.

سيارات تويوتا ريز ليمتد 2022

تتميز هذه السيارة بمحرك مميز يصل إلى 97 حصان مع وجود ناقل حركة أما بالنسبة لخزان الوقود يصل سعته إلى 36 لتر.

تتميز هذه السيارة أنها متوفرة باللون الأبيض والأسود والسيارة يوجد لديها ضمان لمدة ثلاث سنوات وهي إنتاج 2022 بمحرك توربيني مع ثلاث أسطوانات مع وجود ناقل حركة وعزم دوران السيارة 140 نيوتن متر.

سيارة هيونداي النترا 2012

تتميز هذه السيارة أنها تعمل بكفاءة كبيرة وتقوم باستخدام طاقة كبيرة ويوجد فيها العديد من المميزات بجانب أن أسعارها تتناسب مع الجميع حيث يصل سعرها إلى 7000 ريال.

سيارات شيفروليه افيو 2010

هذه السيارة يصل سعرها إلى 10 , 000 ريال سعودي وتتميز بوجود كبينة أما بالنسبة لسعة الخزان 400 لتر ويتواجد في هذه السيارة مقاعد مريحة.

سيارات بريميوم جوليان هافال 2022

هذه السيارة مميزة وجميلة ويوجد فيها محرك 147 حصان أما بالنسبة لعزم دوران 220 نيوتن متر.

كذلك تتميز هذه السيارة بوجود صندوق كبير ويوجد فيها سعة المحرك واحد ونصف لتر بجانب أنه توربيني رباعي الأسطوانة.

كما تتميز هذه السيارة بأسلوب قيادة رياضي واقتصادي وآمنة سعرها إلى 83 . 364 ريال سعودي بجانب وجود العديد من الألوان المميزة والجميلة.