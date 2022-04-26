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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الوجه هو واجهة أي إنسان تعبر عن شخصيته فأصبح تسمين الوجه ونفخ الخدود موضة ترغبها السيدات، ولأن تسمين الوجه ونفخ الخدود يزيد من جمالهم لا يفضلون السيدات الوجه النحيف، لأنه يؤثر على جمال الوجه ويعطي سن أكبر من السن الحقيقي، وتريد السيدات أن تظهر بمظهر جذاب وجمالي وتكون دائما فى سن الشباب، لذلك تبحث عن أحسن الوصفات الطبيعية فتجد أن أفضل وصفة طبيعية هي الخميرة التى لها فوائد عديدة وصحية وغير مضرة ومتوفرة فى كل المنازل وتكلفتها أقل.

وتساعد الخميرة على تسمين الوجه ونفخ الخدود وتخلص البشرة من الرؤس السوداء وتقضي على حب الشباب وتساعد الخميرة على نضارة وحيوية البشرة وتساعد على تفتيح البشرة وتجعل والوجه أكثر شبابا، وفطر الخميرة من البكتريا النافعة للجسم لأنها تحتوي على الفيتامينات َوالمعادن ومصدر مهم للبروتين، يمكن إضافة مواد طبيعية مثل زيت اللوز وماء الورد وعصير الليمون وعسل النحل ولا ترغب السيدات الذهاب إلى مراكز التجميل أو إستخدام مواد كيميائية لأنها مضيعة للمال ولها أضرار كثيرة على المدى البعيد.

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سحر مفعول ملعقة الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود بطريقة طبيعية وفعالة 100% وبأقل تكلفة .. إليكم طريقة التحضير

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مكونات خلطة الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

طريقة عمل خلطة الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود

نقوم بتحضير إناء نظيف ونضع فيه ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة وملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد ونخلطهم جيدا حتى تذوب الخميرة تمام ثم نقوم بعد ذلك بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل.

ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من الزبادى ثم نخلط هذا الخليط جيدا وقبل وضعه نقوم بغسل وتنظيف الوجه.

وبعد ذلك نضع الخليط ونوزعه على الوجه ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يجف تماما ثم نغسل الوجه بماء فاتر ونكرر هذه العملية مرتان في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة جيدة وحتى يظهر الوجه بمنظر جذاب بإستخدام خلطة الخميرة.