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صنعاء - ميسرا اسماعيل -

تعاني العديد من النساء من شيخوخة البشرة على الرغم من اتباع روتين عناية صارم، غير مدركات أن عادات النوم يمكن أن تكون حاسمة في الحفاظ على جمال وشباب البشرة.

وفيما يلي مجموعة من عادات النوم التي تسرع من شيخوخة البشرة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

إهمال تنظيف الوسائد

بينما قد تعتقدين أن وسادتك نظيفة، فإن الحقيقة هي أن البكتيريا من العرق وبقايا المكياج وخلايا الجلد الميتة ومنتجات الشعر وكريم البشرة تتسرب إلى وسادتك كل ليلة. وكشفت دراسة أجريت عام 2011 أن أكثر من 350 ألف مستعمرة من البكتيريا الحية يمكن أن تعيش في وسادة واحدة، في حين أن ثلث كتلة الوسادة يمكن أن تتكون من خلايا الجلد الميتة.

استخدام وسائد القطن

على الرغم من أنها قد تكون أغلى سعراً، إلا أن وسائد الحرير توفر سطحًا أملسًا، مما يعني تقليل شد الجلد أثناء تقلبنا على الوسادة مع فرصة أقل لظهور التجاعيد. ولا يمتص الحرير الزيوت الطبيعية من بشرتك، فهو يسمح للبشرة بالاحتفاظ برطوبتها؛ علاوة على ذلك، يحتوي الحرير على أحماض أمينية تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين.

الحرمان من النوم

أثناء نومنا، تتجدد خلايانا لإصلاح الضرر والحفاظ على بشرتنا صحية ومتوهجة. وذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم (أو كنت تعاني من نوم متقطع) فلن يتمكن جسمك من إصلاح نفسه بشكل صحيح. في المقابل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء إنتاج الكولاجين، مما يجعل البشرة تبدو أرق وأضعف.

النوم على الجانب

وفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي النوم الجانبي إلى ظهور التجاعيد على منطقة الصدر وعلى جانب الوجه، بسبب الاحتكاك الناتج عن الحركة على الوسادة. وأثناء النوم يتغير توازن توزيع السوائل نحو الجزء العلوي من جسمك، وهذا يمهد الطريق لتوسيع وتقلص أنسجة الوجه، مما يؤدي في النهاية إلى شد وترهل الجلد

إهمال تدليك الوجه

أحد الأسباب التي تؤدي لظهور التجاعيد هو ضعف الدورة الدموية، واقترح الخبراء إضافة تدليك الوجه لمدة دقيقتين إلى روتين العناية بالبشرة ليلاً باستخدام مرطب أو زيت للوجه وذلك بحركات دائرية صغيرة.

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عادات تفعلها النساء قبل النوم ولا يعرفن أنها تسبب الشيخوخة

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