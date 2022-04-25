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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة تويتر تقترب من إبرام صفقة لبيع نفسها إلى إيلون ماسك مقابل 54.20 دولارًا للسهم نقدًا وهو السعر الذي عرضه في الأصل على شركة التواصل الاجتماعي ووصفه بأنه “الأفضل والنهائي”.

وقالت المصادر إن تويتر قد تعلن عن الصفقة التي تبلغ قيمتها 43 مليار دولار في وقت لاحق يوم الاثنين بمجرد اجتماع مجلس إدارتها للتوصية بالصفقة لمساهمي تويتر. وأضافت المصادر أنه من الممكن دائمًا أن ينهار الاتفاق في اللحظة الأخيرة.

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تويتر توجه ضربة مدوية للأمير الوليد بن طلال .. و إيلون ماسك يفاجئ الجميع

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وأضافت المصادر أن تويتر إن لم تتمكن حتى الآن من تأمين بند “go-shop” بموجب اتفاقها مع ماسك والذي من شأنه أن يسمح لها بطلب عروض أخرى من المستحوذين المحتملين بمجرد توقيع الصفقة. ومع ذلك، سيسمح لتويتر بقبول عرض من طرف آخر من خلال دفع رسوم انفصال لماسك، حسبما أضافت المصادر.





ولم يرد تويتر وماسك على الفور على طلبات للتعليق، وفقا(رويترز)





يذكر أن الأمير السعودي الوليد بن طلال، انتقد العرض الذي تقدم به الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لشراء موقع “تويتر”

وقال الأمير السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر:”لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك ـ 54.20 دولارا للسهم، يقترب من القيمة الحقيقية لأسهم تويتر بالنظر إلى النمو الذي حققه مؤخرًا.”

وأضاف الأمير الوليد بن طلال، “أنه كونه أحد أكبر المساهمين على المدى الطويل في تويتر، فإنه يرفض هذا العرض هو وشركته.”





ويشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال، هو أحد المساهمين في شركة تويتر، وتملك مجموعته الاقتصادية “المملكة القابضة” نسبة 5.2%.