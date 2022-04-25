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صنعاء - ميسرا اسماعيل -

يؤدي فيتامين B-12 (كوبالامين) دورًا أساسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيض الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي، وهو الجزيئات الموجودة داخل الخلايا وتحمل المعلومات الوراثية. وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين B-12 الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

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أربع علامات في الدم تدل على نقص شديد في فيتامين ب12 المهم جدا لجمسك .. تعرف عليها الآن ولا تتجاهلها

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يتسبب نقص فيتامين ب 12، أحياناً في ظهور أعراض شديدة لدرجة أن الشخص قد يفكر في مرض خطير للغاية، ويوصي الخبراء بالاهتمام بالعديد من الأعراض التي يمكن ملاحظتها في الفم والتحذير من انخفاض شديد في مستوى أحد أهم المواد للجسم، وفقًا لتقارير البوابة الطبية Medical News Today وهي:

التهاب اللسان:

يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات إلى التهاب اللسان وانتفاخه، مع سطح أحمر لامع وناعم، في الحالات الشديدة، يمكن أن يكون التهاب اللسان مؤلمًا ويؤثر سلبًا على الطريقة التي يتحدث بها الشخص أو يأكل.

القرحة المتكررة:

عندما تصبح مستويات فيتامين ب 12 في جسم الإنسان منخفضة للغاية، تصبح خلايا الدم الحمراء كبيرة بشكل غير طبيعي ولا تعمل بشكل صحيح. هذه هي الطريقة التي يتطور بها فقر الدم، وتقرحات الفم هي أحد أعراضه التحذيرية. يلاحظ الخبراء أنه في معظم الحالات، لا تكون تقرحات الفم نتيجة أي شيء خطير، ولكن مع نقص فيتامين ب 12، يمكن أن تكون متكررة ومزعجة للغاية.

الشعور بالحرقة:

يتم التحذير بالمستوى المنخفض جدًا عن طريق الإحساس بالحرقان، مما يؤدي إلى إحساس مماثل على اللسان أو الشفتين أو اللثة أو الحنك أو الحلق أو بشكل عام في الفم.

أيضًا، قد يشكو الأشخاص من جفاف الفم، وزيادة العطش، والتهاب الفم، وفقدان أو تغير في الذوق، والوخز أو التنميل. السمة المميزة للإحساس بالحرق: تظهر وتختفي، لكنها تتفاقم بمرور الوقت، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

الحكة:

يمكن الشعور بها على اللسان، والتي تبدأ فجأة من وقت لآخر على جانب واحد أو آخر. في مثل هذه اللحظات يكون لدى الشخص رغبة لا تقاوم في حك أسنانه بلسانه من أجل إيقاف الحكة. يعاني بعض الأشخاص من إحساس بالحرقان أو الألم أو الوخز بدلاً من الحكة.