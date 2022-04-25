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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هل فكرت يومًا بفوائد الشاي بدون سكر؟ هل هي نفس تلك الفوائد المرتبطة بالشاي؟ إليك أهم التفاصيل في الآتي.

الشاي بدون سكر هو مشروب الشاي دون إي إضافات، بالتالي فوائد الشاي بدون سكر مماثلة لفوائد الشاي، وهذا ما سنتعرف عليه في المقال الاتي:

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هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولت الشاي بلا سكر .. النتيجة ستدهشك

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فوائد الشاي بدون سكر

إليك مجموعة من فوائد الشاي بدون سكر:

1. الحماية من الإصابة بتصلب الشرايين

تعد الإصابة بتصلب الشرايين خطيرة، فهي من شأنها أن ترفع من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

في المقابل، وجدت العديد من الدراسات العلمية المختلفة أن شرب الشاي سواء الأحمر أو الأخضر من شأنه أن يحمي من الإصابة بتصلب الشرايين ويقلل من فرصها.

وفي دراسة أخرى تبين أن تناول الشاي ساعد في خفض نسبة الدهون الثلاثية، ومستويات السكر، والكولسترول السيء في الدم وهذه العوامل جميعها تسبب حدوث أمراض في القلب والشرايين.

هذا يعني أن شرب الشاي يساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

يجب التنويه الشاي يحتوي على مستويات محدودة من الكافيين، لذا يفضل عدم الإفراط في تناوله.

2. تعزيز صحة الفم والأسنان

من فوائد الشاي بدون سكر أنه يعمل على تعزيز صحة الفم والأسنان، وذلك من خلال تقليل تراكم البلاك على سطح الأسنان، الأمر الذي يقلل بدوره من خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

إلى جانب ذلك تعمل البوليفينولات (Polyphenols) الموجودة في الشاي الأحمر على محاربة البكتيريا الموجودة في الفم، والتي من شأنها أن تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

3. خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة

يساعد شرب الشاي بدون سكر في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة لدى الأشخاص المصابين بضغط الدم المرتفع، إلى جانب ذلك من شأن الشاي الأحمر أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول السيئة المرتفعة.

الجدير بالذكر أن هذا ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب أيضًا.

4. خفض خطر الإصابة بالسرطان

كما ذكرنا فإن الشاي يحتوي على مستويات جيدة من مضادات الأكسدة من نوع البوليفينولات، وهي مادة وجد لها دور في عملية تثبيط نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

بدورها وجدت العديد من الدراسات العلمية المختلفة أن الشاي يقي ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطانات، مثل: سرطان الجلد، وسرطان الثدي، وسرطان الرئة، وسرطان البروستاتا.

5. الحفاظ على صحة العظام

من فوائد الشاي بدون سكر التي يجب التطرق لها هو دوره في الحفاظ على صحة العظام وتعزيزها، الأمر وراء ذلك يعود إلى وجود مادة الفايتوكيميكال (Phytochemicals) التي تحمي العظام والمفاصل في الجسم.

6. الحماية من الإصابة بمرض السكري

تناول الشاي يرتبط بخفض خطر الإصابة بمرض السكري وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، كما وجد أن الشاي الأسود يعزز من حساسية هرمون الأنسولين الأمر المهم للحماية من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

7. الوقاية من أضرار السكر

من فوائد الشاي بدون السكر هو الابتعاد عن تناول السكر قدر الإمكان لما له من أضرار على الصحة، وتشمل الاتي:

الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

تفاقم مشاكل حب الشباب.

زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

زيادة معدل الإصابة بالتجاعيد والشيخوخة.

زيادة خطر تراكم الدهون على الكبد.

8. فوائد الشاي بدون سكر الأخرى

إلى جانب كل ما ذكر، فإن شرب الشاي بدون سكر ينطوي على الفوائد الاتية أيضًا:

زيادة مستوى اليقظة والطاقة.

تحسين عملية الأيض.

خفض خطر الإصابة بمرض باركنسون.

التقليل من التوتر.

تقوية مناعة الجسم.

تحسين عمل وكفاءة الجهاز الهضمي.

أفكار لشرب الشاي بدون سكر

إن كنت ترغب بالتمتع بفوائد الشاي بدون سكر إليك النصائح الاتية:

مزج الشاي مع بعض البهارات، مثل: القرفة، والهيل.

إضافة النعناع إلى الشاي.

إضافة القليل من عصير الليمون إلى الشاي.

استبدال السكر بأنواع العسل المختلفة.

أضرار تناول الشاي بدون سكر

يجب التنويه أنه لا يوجد أضرار محتملة للتخلي عن السكر الأبيض عمومًا سواء في الشاي أو غيره من المشروبات، لكن يوجد مجموعة من الاثار الجانبية المرافقة للإفراط في تناول الشاي، ومنها:

تقليل امتصاص الحديد من الأمعاء.

إثارة التوتر، والأرق، والقلق.

الغثيان.

حرقة المعدة.

الصداع.

المصدر: ويب طب