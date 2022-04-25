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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُعرف ارتفاع الكوليسترول بأنه "القاتل الصامت" نظرًا لغياب الأعراض. ومع ذلك ، يتعارض البحث مع هذا التقييم. وفقًا لإحدى الدراسات ، يمكن أن يشير الخلل الوظيفي الحسي إلى مستويات عالية.

يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم. غالبًا ما يطلق على كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) اسم الكوليسترول "الضار" لأنه يمكن أن يؤدي إلى التهاب الشرايين ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب . لسوء الحظ ، غالبًا ما تمر هذه العملية دون أن يتم اكتشافها - ولكن ليس دائمًا.

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علامة على الأنف تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم ولا يعرف الكثيرون أنها خطيرة

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تشير الأبحاث إلى أن التغييرات في وظائفك الحسية يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.



قام باحثون في دراسة نشرت في مجلة التغذية بفحص العلاقة بين اختلال حاسة الشم والذوق وتركيزات الكوليسترول في الدم.

استخدموا استبيانًا لتقييم حاسة الشم المزمن واختلال التذوق لدى 12627 مشاركًا صينيًا (10418 رجلاً و 2209 امرأة).

تم تصنيف المشاركين إلى ثلاث مجموعات بناءً على عدد اختلالات الشم والتذوق ، وتتراوح من 0 (الأفضل) إلى 2 (الأسوأ).

تم استخدام نموذج خطي عام لاختبار الفروق في تركيزات الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والدهون الثلاثية (شكل آخر من الدهون) عبر مجموعات ذات حاسة شم وطعم مختلفة بعد التعديل حسب العمر والجنس والتعليم والمهنة والتدخين والشرب والسمنة وتاريخ أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وإصابة الرأس.

النموذج الخطي العام هو إطار عمل مفيد لمقارنة كيفية تأثير العديد من المتغيرات على المتغيرات المستمرة المختلفة.

وجد الباحثون أن انتشار اختلال حاسة الشم والذوق كان 2.4 في المائة و 1.2 في المائة على التوالي.

ارتبط سوء حاسة الشم والخلل في التذوق بارتفاع تركيزات الكوليسترول الكلي.

وخلص الباحثون إلى أنه "في هذه الدراسة المقطعية الكبيرة ، كان الخلل الوظيفي الكيميائي مرتبطًا بارتفاع تركيزات الكوليسترول الكلي في الدم بين البالغين الصينيين".

Chemosensor هو مصطلح طبي لإدراك المواد الكيميائية ، كما هو الحال في الكشف عن الرائحة.

كيفية تشخيص ارتفاع الكوليسترول

تجدر الإشارة إلى أن معظم الناس لن يواجهوا أي علامات تحذير محسوسة.

يمكنك فقط معرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول من خلال فحص الدم.

"قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كان يعتقد أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا ،" توضح NHS .

"قد يكون هذا بسبب عمرك أو وزنك أو حالة أخرى لديك (مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري)."

كيفية خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

يمكنك خفض مستويات الكوليسترول عن طريق تحسين نمط حياتك.

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي ، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا.

تشرح جمعية الكوليسترول الخيرية "Heart UK": "إن تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم".



الدهون المشبعة هي نوع الدهون الموجودة في الزبدة وشحم الخنزير والسمن واللحوم الدهنية والجبن.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة:

زيوت نباتية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والذرة وبذور اللفت والجوز وزيوت البذور

أفوكادو ، مكسرات وبذور

دهون قابلة للدهن مصنوعة من الزيوت النباتية ، مثل زيت عباد الشمس وزيت الزيتون

الأسماك الزيتية.

"الأسماك الزيتية هي مصدر جيد للدهون الصحية غير المشبعة ، وتحديداً نوع يسمى دهون أوميغا 3" ، يضيف هارت يو كيه.

المصدر: إكسبريس