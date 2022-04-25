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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الوهم البصري هو أداة رائعة لتحدي عقلك للنظر إلى الأشياء بطرق أخرى غير أنه من الصعب إدراكها. لا تخبرنا دعابات الدماغ مثل اختبار الوهم البصري فقط عن اهتمامنا بالتفاصيل الدقيقة ، ولكن أيضا عن شخصيتنا. هل يمكنك اكتشاف الحصان في صورة الضفدع أدناه؟

على الرغم من كل وعينا الذاتي، البشر ليسوا قادرين تماما على إدراك الأشياء بما في ذلك أنفسنا بموضوعية. يعتقد الكثير منا أن نظرتنا للعالم دقيقة، ومع ذلك فإن الكثيرين ببساطة غافلون عن حقيقة أنه يمكن أن تكون هناك مدارس فكرية متعددة، وكلها صحيحة وخاطئة بطرقها الخاصة.

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هل يمكنك اكتشاف الحصان المخبأ داخل هذا الوهم البصري؟ إليك ما يخبره عن شخصيتك

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الوهم البصري هو الطريقة المثلى لتحدي عقلك للنظر إلى الأشياء بطرق أخرى غير أنه من الصعب إدراكها. لا تخبرنا دعابات الدماغ مثل اختبار الوهم البصري فقط عن اهتمامنا بالتفاصيل الدقيقة والقدرة على تحديد الأنماط ، ولكن أيضا عن شخصيتنا.





لطالما استخدم باحثو علم النفس الصور المجردة لتحديد عملية تفكير الناس.





فيما يلي صورة لضفدع ولكن إذا نظرت عن كثب بما فيه الكفاية، فإنها تكشف أيضا عن شيء مختلف تماما.

لذلك، ربما كان من السهل اكتشاف الضفدع الواضح. ومع ذلك ، ماذا لو كانت هناك صورة لحصان يختبئ على مرأى من الجميع داخل الوهم البصري؟





إذا تمكنت بسهولة من اكتشاف الحصان في الصورة ، فهذا يعني أن لديك إحساسا قويا بالتصميم، وهذا إلى جانب روحك الحرة، يساعدك على التغلب على كل ما تلقيه الحياة عليك ، وفقا لمجلة لـ Minds.

وقالت “Minds”: “بما أن الحصان يمثل القوة أيضًا، فلديك القدرة على مراقبة أدق التفاصيل ويمكنك العثور على أي شيء تبحث عنه”.