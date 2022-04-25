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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هناك العديد من اختبارات الحمل المنزلية التي سمعنا عنها ولكن لا نعرف مدى فعاليتها في اكتشاف الحمل، ومنها اختبار الحمل بالملح أو بالكلور.

ولعل اختبار الحمل بالملح هو النوع الأشهر في الاختبارات المنزلية، وقد أثبت العلم فعاليته لاكتشاف الحمل.

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لا تحتاج الى الفحص طريقة تحديد الحمل بالملح في المنزل ومعرفة جنس الجنين معلومات يجهلها الكثير من البشر !

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في هذا التقرير نرصد لكم أبرز المعلومات عنه وكيف يمكن إجراءه منزليًا.

اختبار الحمل بالملح

يعتبر اختبار الحمل قبل موعد الدورة الشهرية بالملح، أحد العادات القديمة التي استخدمتها الجدّات في اكتشاف الحمل.

ففي عشرينيات القرن الماضي كان النساء يعتمدن هذه الطريقة لاكتشافه، وهو ما تفعله بعضهن حاليًا على الرغم من انتشار اختبارات الحمل في الصيدليات ومكاتب الصحة بأسعار قليلة.

إن الملح من المواد الكيميائية النظيفة التي تحتوي على مادة فعالة في الكشف عن هرمون الحمل (Human chorionic gonadotropin -hCG).

يشار إلى أن هذا الهرمون ترتفع مستوياته في الأيام الأولى من الحمل، ويمكن العثور عليه في الدم أو البول.

وبالتالي فإن اختبار الحمل بالملح يمكن أن يكون دقيقًا، لكن يجب عمل فحص الدم والتأكد من وجود حمل أم لا.

وهناك عدة شروط يجب أن تلتزم بها المرأة قبل إجراء هذا التحليل، مثل عمل الاختبار في الصباح الباكر.

بالإضافة إلى ذلك يجب عدم تناول أي نوع من أنواع العلاجات الهرمونية الخاصة بتنشيط حدوث الحمل أو غيره.

كما يجب ألا تتناول المرأة العقاقير الطبية التي قد تسبب لها أي اضطراب في الهرمونات.

أيضًا يجب عليها القيام بالاختبار في حالة تأخر الدورة الشهرية عن موعدها المعروف لفترة، وليس قرب بداية موعدها ولا بعد نهايتها بفترة.

اختبار الحمل بالملح قبل الدورة

يتم إجراء الاختبار قبل موعد الدورة الشهرية بيوم أو اثنين، وليس بعد الدورة الشهرية.

ونحتاج للقيام بالتحليل وعاء أو كوب صغير ونظيف تمامًا لجمع البول، ووعاء أو كوب صغير ونظيف لمزيج البول والملح.

كما أنه من الأفضل أن يكون الكوب شفافًا لرؤية النتيجة بشكل أفضل.

بعد ذلك نضع ملعقتين كبيرتين من ملح الكوشر أو ملح البحر (الهيمالايا) الوردي في الكوب، ويمكن استخدام الملح العادي.

وفي الصباح الباكر، نضع عينة من البول في الكوب الآخر النظيف، ثم نسكب كمية من البول على الملح في الكوب الآخر.

لابد أن ننتظر دقائق لمعرفة النتيجة، فيما تقول بعض المصادر إن الانتظار يمكن أن يستمر ساعات طويلة.

نتائج اختبار الحمل بالملح

توضح الموروثات الشعبية، أنه إذا تحول الخليط إلى خليط حليبي أو أقرب إلى شكل الجبن في مظهره فيدل هذا على وجود حمل.

ويرجع ذلك إلى أن الملح يتفاعل مع هرمون الحمل (hCG)، ويقوم بهذا التغيير.

أما إذا كانت النتيجة سلبية، فلن يكون هناك أي تغير في شكل البول مع الملح.

الجدير بالذكر أن هرمون الحمل لا يظهر في البول إلا بعد مرور أسبوعين من رحلة البويضة المخصبة إلى جدار الرحم.

وبالتالي فإن الاختبارات المنزلية عادة ما تكون غير دقيقة في البداية ويجب تكرارها بعد مرور أسبوع آخر.

دقة اختبار الحمل بالملح

على الرغم من تأكيد الكثيرات فعالية هذا الاختبار، إلا أنه لا يستند إلى دليل علمي.

كما أنه لا توجد دراسات تدعم فكرة تفاعل الملح مع هرمون الحمل، لذلك أي نتيجة منه غير دقيقة

بالإضافة إلى ذلك فهو لا يمكن الاعتماد عليه في اكتشاف الحمل، وإذا كانت النتيجة مطابقة للواقع، فهذه مصادفة فقط.

وبالتالي يجب على المرأة التي تعتقد أنها حامل، شراء اختبار الحمل المنزلي أو عمل فحص الدم.

بينما إذا أردتي القيام بتجربة جديدة وممتعة فقومي بعمل اختبار الحمل قبل موعد الدورة الشهرية.

متى يمكن إجراء اختبار الحمل

يتم إجراء اختبار الحمل المنزلي عند ظهور الأعراض الأولى من الحمل والتي ستلاحظينها بعد أسابيع قليلة من تلقيح البويضة.

وتشمل أعراض الحمل الأولى “تخطي موعد الدورة الشهرية، تورم الثدي، تغييرات في المزاج”.

كما تشمل “وجود غازات، التبول المستمر، ألم في منطقة أسفل الظهر، الانتفاخ، صداع ودوار”.

بالإضافة إلى ذلك تشمل “اشتهاء الطعام والنفور من بعضه، التعب، غثيان سواء مع قيء أو بدونه، الإصابة بالإمساك”.

لكن يجب العلم أن أعراض الحمل تختلف من امرأة لأخرى، وقد لا تظهر بتاتًا في المراحل الأولى والمبكرة من الحمل.

اختبار الحمل بالملح لمعرفة نوع الجنين

كان معرفة نوع الجنين بالملح من الطرق التي يقوم بها النساء قديمًا، للتعرف على جنس المولود.

ويحدث ذلك من خلال حامضية البول أو قلويته، إلا أن الأطباء يؤكدون أن هذا الأمر ليس له أساس طبي.

كما أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الطريقة لمعرفة نوع الجنين.

يشار إلى أن الطريقة الطبية الموثوقة 100% لمعرفة ذلك هي الموجات فوق الصوتية “السونار” ثلاثي الأبعاد أو الرباعي.

ويتم إجراء سونار على الرحم في شهور الحمل التي تكون الأعضاء التناسلية للجنين قد اكتملت فيها، بالإضافة إلى وضعية المولود.

بينما معرفة جنس الجنين بالملح فهو موروث شعبي قد يصيب في بعض الأحيان بالمصادفة لا أكثر.

كما يمكن إجراء هذا الاختبار عن طريق إحضار كوب نظيف ووضع مقدار بسيط من الملح في قاع الكوب.

بعد ذلك تقوم المرأة الحامل بالتبول ببطء داخله حتى يصل البول إلى منتصف الكوب.

وأما النتيجة فهي كالتالي:

إذا ظهرت فقاقيع على سطح الكوب فإن ذلك يعني أن الجنين ذكر.

وإذا لم تظهر فذلك يعني أن الجنين أنثى.

معرفة نوع الجنين

بشكل عام فإن التعرف على جنس الجنين يكون بإجراء الموجات فوق الصوتية “السونار”.

كما يتم السونار في وقت مبكر من الحمل يصل إلى 14:18 أسبوعًا، أي بنهاية الشهر الثالث تقريبًا.

وعلى الرغم من ذلك فهي ليست دقيقة دائمًا بنسبة 100%، قد يكون طفلك في وضع يجعل من الصعب رؤية أعضائه التناسلية.

وبالتالي ينتظر الأطباء حتى بداية الشهر الخامس لتحديد جنس المولود بدقة.

كذلك هناك طريقة أخرى لمعرفة جنس الجنين وهي اختبار تحليل السائل الأمنيوسي المحيط بجنينك، (CVS) أو بزل السلى.

ويتم إجراء هذا الإختبار لتحديد ما إذا كان الطفل يعاني من اضطراب وراثي أو شذوذ في الكروموسومات، مثل متلازمة داون.

كما يتم إجراءه CVS بين 10 و13 أسبوعًا، وبذل السلى بين 16 و20 أسبوعًا.

ثم يتم الانتظار لمدة أسبوعين للحصول على نتائج كلا الاختبارين، إلا أن النساء غير المعرضات لخطر متزايد من المشكلات الجينية والكروموسومية لا يخضعن عادةً لـ CVS أو السائل الأمنيوسي.

اختبار الحمل بالملح والخل

كشف بعض المتخصصين أن إجراء اختبار الحمل بالملح والخل مع بول السيدة له علاقة بالرقم الهيدروجيني الحامض للبول.

وهذا الرقم يتغير باستمرار تبعاً لتغيرات فسيولوجية في المرأة أو نظامها الغذائي اليومي.

ومثل الملح، فإن اختبار الحمل بالخل حتى الآن لا زال غير موثوق وبه الكثير من السلبيات.

وتشمل تلك السلبيات أن اختبار الحمل بالخل لا يمكن بشكل مبكر مثل اختبار الحمل بالملح وذلك لانخفاض نسبة هرمون الحمل HCG ويفضل بعد أسبوع من تأخر الدورة عن موعدها.

كما أن التغير في اللون يكون غير واضح مثل باقي الاختبارات، وكذلك يتأثر بوجود البكتيريا والأوساخ بالخل.

طريقة اختبار الحمل بالخل

تعتبر طريقة اختبار الملح بالخل شبيه بعض الشيء إلى طريقة اختبار الحمل بالملح.

فنضع في وعاء نظيف كمية من الخل، ونضيف إليه كمية من البول الصباحي أو بعد الاستيقاظ مباشرة ثم ننتظر دقائق.

أما النتيجة فإما سيتغير لون البول في حالة حدوث حمل، أو لن يتغير في حالة عدم وجود حمل.

على الأغلب تكون نتيجة اختبار الخل صحيحة، ولكن يجب دائمًا عدم الاعتماد على الاختبار المنزلي.

ويجب عمل تحليل الحمل بالدم حتى تكون النتيجة موثوقة بنسبة مائة بالمائة.

كما أن هناك عدة عيوب لاختبار الحمل بالخل مثل عدم معرفة المقادير الدقيقة التي يجب استخدامها لنجاح الاختبار.

وبالتالي فإن نتيجته قد تكون غير صحيحة، إذ أن تغير لون البول لا يمنحك إجابة دقيقة وسليمة.

بينما تتميز هذه الطريقة بتكلفتها البسيطة وإمكانية القيام بها في أي وقت.

اختبار الحمل بالملح والكلور

هذه الطريقة تعتمد أيضًا على تفاعل هرمون الحمل الموجود في البول مع الكلور.

حيث يتم خلط البول مع الكلور، فإذا ظهرت بعض الفقاعات أو رغوة في المزيج فهذا يعني وجود حمل.

وهذا النوع من الاختبار لا يتطلب وجود نوع معين من الكلور، فالموجود في المنزل يعد كافيًا لهذا الغرض.

ويحتوي الكلور على مادة متآكلة، تتفاعل مع هرمون الحمل الموجود في البول لتشكيل هذه الفقاعات.

لكن يجب أن يتم استخدام الكلور دون أي منكه وأن يكون على شكل المسحوق؛ للحصول على نتيجة دقيقة.

وتعتقد معظم النساء أنه يمكن الاعتماد على هذا التحليل لاكتشاف الحمل، كما أنه رخيص الثمن.

كما تتشكل الرغوة عند حدوث حمل في الثواني الأولى من عمل المزيج، وإن لم تظهر فعادة لا يكون هناك حمل.

وكالعادة فإن أي تحليل منزلي مهما كانت نتائجه، لابد أن يتم تأكيدها بتحليل الدم.

بالإضافة إلى ذلك فإن دقة تحليل الحمل بالكلور تعتمد على عدد من العوامل المختلفة مثل:

جودة عينة البول أي لا نشرب كمية كبيرة من الماء قبل إجراء التحليل.

تناول نوع معين من الأدوية.

اختبار الحمل

خطوات إجراء تحليل الحمل بالكلور

إحضار كوب شفاف ونظيف ووضع عينة من البول الصباحي فيه، أو بعد الاستيقاظ.

بعد ذلك قومي بوضع 30 مل من مسحوق الكلور في كوب آخر.

ومن ثم قومي بإضافة البول الخاص بك إلى كوب الكلور بشكل تدريجي.

ثم راقبي تغيير المزيج باستمرار.

فإذا ظهرت رغوة قليلة خلال الثواني الأولى تكون هناك فرصة حمل كبيرة.

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تجربتي مع اختبار الحمل بالملح

شرحت عدد من النساء تجاربهن في إجراء اختبار الحمل بالملح في المنزل.

فقالت إحدى السيدات إنها سعيد كثيرًا حتى يرزقها الله –تعالى- بمولود، وعندما شعرت ببعض أعراض الحمل لجأت لعمل اختبار الحمل بالملح.

وأضافت أنها قامت بمزج مقدار من الملح وعينة من البول ووجدت أن لون البول قد تغيّر.

وأشارت إلى أنها علمت حينها بأنها حامل، وأن الاختبار قد نجح معها.

فيما ذكرت سيدة أخرى أنها قامت بعمل تحليل الحمل باستخدام الملح، ولكن لم تجد ظهور لأي تغييرات في البول.

وبالتالي علمت أن نتيجة الاختبار سلبية، ولا يوجد دلالة على عدم وجود حمل وكانت النتيجة سلبية.

بينما أوضحت أخرى أنها قامت بعمل عدة اختبارات للحمل لكنها لم تفلح معها.

وأضافت أن إحدى صديقاتها بإجراء اختبار الحمل بالملح وأنه تحليل سهل وبسيط ويمكن أن يتم في المنزل.

لكن نتيجة الاختبار كانت غير واضحة بسبب أنها أخطأت في عمل الاختبار ولم تنتظر الدقائق المطلوبة.

بعد ذلك أجرت الاختبار مرة أخرى وبالخطوات الصحيحة، ولاحظت أن نتيجته كانت إيجابية وهو ما أسعدها للغاية.

فوائد اختبارات الحمل المنزلية

هناك العديد من الفوائد للقيام باختبارات الحمل الشعبية في المنزل ومنها:

مفيد في حالة الحمل غير المخطط له لأنه سريع.

كما يوفر للمرأة الإحراج عند طلب اختبارات الحمل المنزلية في الصيدليات أو المراكز الطبية.

بالإضافة إلى ذلك تسمح هذه الاختبارات بأن يكون هناك خصوصية وسرية للحمل والحامل.

أيضًا يمكن إجراءها باستخدام الأشياء المتوفرة في المنزل بسهولة.

كما أنها أرخص بالمقارنة مع اختبارات الحمل التجارية.

ولا داعي للقلق بشأن العمر الافتراضي لهذه الاختبارات.

أعراض الحمل

هناك عدة أعراض وعلامات تظهر على المرأة الحامل في الشهر الأول من الحمل والتي يجب أن تأخذها المرأة على محمل الجد.

وتشمل هذه الأعراض الرغبة المستمرة في التبول وعدم القدرة على التحكم في ذلك.

كما تتضمن الإصابة بحالة من الإمساك الشديد، والشعور المستمر بالنعاس والنوم لفترات طويلة.

بالإضافة إلى ذلك ستلاحظين تغير واضح في حجم و لون الثدي، وهذه من أهم العلامات المرتبطة بتغير الهرمونات في الجسم.

أيضًا ستلاحظين نزول قطرات بسيطة من الدم ولكن لونه يكون بني داكن؛ بسبب تخصيب البويضة في الرحم.

كذلك يتم تأكيد الحمل بغياب الدورة الشهرية مع الشعور ببعض العلامات التي تسبقها ولكن دون نزول دم .

كما تصاب المرأة الحامل بحالة من الدوار والغثيان عند الاستيقاظ.

وتشمل الأعراض عدم القدرة على تذوق الأطعمة المختلفة، وكذلك الشعور بالقيء بمجرد الاقتراب من أماكن بها روائح مميزة.

ويجب على المرأة عند الشعور بأحد تلك الأعراض أو بعضها أو جميعها، أن تقوم بإجراء اختبار الحمل المنزلي وأخذ احتياطاتها بتجنب العادات السلبية التي قد تكون تفعلها مثل التدخين.