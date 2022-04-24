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صنعاء - ميسرا اسماعيل -

لا يمثل مرض السكري من النوع 2 سوى مخاطر صحية جسيمة إذا تركت مستويات السكر في الدم تثير الشغب. قد يكون من الصعب تجنب بعض أسوأ المذنبين ، لأنه حتى العناصر الصحية يمكن أن تسبب ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات السكر في الدم. وفقًا لطبيبة الطبيب العام سارة بروير ، يمكن أن تؤدي الفاكهة المجففة الشهيرة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

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فاكهة مشهورة ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة عالية .. يجب عليك معرفتها والحذر منها فورا

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يمكن أن يكون داء السكري من النوع 2 إما متغيرًا للحياة أو مهملاً اعتمادًا على كيفية إدارة الحالة. وذلك لأن الآلية الرئيسية التي تحركه - مستويات السكر في الدم غير المستقرة - تلحق الضرر بالجسم إذا تُركت دون علاج. المفتاح للحفاظ على مستويات السكر في الدم هو التفكير بعناية في خياراتك الغذائية.

بعض الخيارات واضحة - فالكثير من السكر في نظامك الغذائي يشكل مخاطر صحية لمرضى السكر وغير المصابين به على حد سواء.

ومع ذلك ، "تحقق دائمًا من الملصقات الخاصة بالأطعمة المشتراة لأن بعضها يحتوي على قدر أكبر بكثير من السكر مما قد تتوقعه" ، حذرت الدكتورة سارة بروير ، طبيبة عامة تعمل بالاشتراك مع خبراء مرض السكري CuraLife .

كما أن بعض الأطعمة الصحية لها تأثير كبير على مستويات الجلوكوز في الدم ويمكن تقييم ذلك من خلال نسبة السكر في الدم ، كما أوضح الدكتور بروير.



الحمل الجلايسيمي (GL) هو مقياس يأخذ في الاعتبار كمية الكربوهيدرات في جزء من الطعام مع سرعة رفع مستويات السكر في الدم.

يتم تقسيم الكربوهيدرات إلى جلوكوز الدم بشكل أسرع من المجموعات الغذائية الأخرى ، مما يزيد من خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناولها.

كلما زاد حمل GL ، زاد التأثير الملحوظ على مستويات السكر في الدم.

كما أوضح دكتور بروير ، يحتل الزبيب مرتبة عالية بشكل خاص في مؤشر GL.

أشار دكتور بروير إلى أن "الطعام الذي تبلغ قيمته GL بقيمة 20 أو أكثر يصنف على أنه مرتفع".

وذكرت أن الزبيب تجاوز هذا الحد ، مع تصنيف 28.

"احرص على عدم تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GL ،" نصح دكتور بروير.

من بين الأسباب الأخرى التي تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم البطاطس المخبوزة والأرز الأبيض المسلوق ورقائق الذرة.

وفقًا لـ Doctor Brewer ، فإن الأطعمة ذات تصنيف GL المنخفض - والتي لها تأثير هامشي أكثر على نسبة السكر في الدم - تشمل الخبز الكامل والمشمش المجفف والحليب كامل الدسم.

لدعم التحكم في نسبة السكر في الدم ، توصي الدكتورة بروير أيضًا بمكمل السكري الطبيعي بنسبة 100 في المائة CuraLin لمرضاها.

"إذا كنت تخضع لنظام غذائي ونمط حياة ، فقد تستفيد من مكمل الأيورفيدا العشبي ، CuraLin - وهو مزيج من 10 أعشاب طبية تقليدية لدعم التحكم في الجلوكوز والعمل بعدة طرق مختلفة لدعم إفراز الأنسولين ومقاومة الأنسولين وقمع الرغبة الشديدة في تناول الطعام تساعد في السيطرة على الأسنان الحلوة "، قالت.

"إذا كنت تتناول دواءً موصوفًا لك ، فاستشر طبيبك دائمًا قبل استخدام أي مكملات عشبية أو غذائية أو إجراء تغييرات على نظامك الغذائي ونمط حياتك".

نصائح رئيسية أخرى لخفض نسبة السكر في الدم

سيساعدك الحفاظ على النشاط أيضًا على إدارة مستوى السكر في الدم.

"يجب أن تهدف إلى 2.5 ساعة من النشاط في الأسبوع" ، تنصح NHS.

وفقًا للجسم الصحي ، يمكنك أن تكون نشطًا في أي مكان طالما أن ما تفعله يجعلك تنفث.

قد يكون هذا:

مشي سريع

يصعد الدرج

القيام بمزيد من الأعمال المنزلية الشاقة أو البستنة.

كما أنه سيساعد على إنقاص الوزن ، مما يسهل على جسمك خفض مستوى السكر في الدم ، ويمكن أن يحسن ضغط الدم والكوليسترول - مسببات أمراض القلب .

المصدر: إكسبريس