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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ترك الراحل سمير غانم ثروة كبيرة لأبنتيه دنيا وإيمي من حب الناس واحترام وتقدير وأعمال فنية عديدة يفتخرون بها، كما أنه ترك لهم ن ثروة كبيرة وضخمة حصيلة عمل سنوات طويلة من الكد والاجتهاد لإسعاد الجمهور.

كما اعلن موقع net worth poot المتخصص فى ثروات الفنانين، ووفقا لعدد من التقارير المسربة بشأن ثروة الفنان الراحل سمير غانم، حيث أنها تقدر بما يقارب من حوالي 100 مليون دولار أي مليار ونصف جنية مصري، حيث يعتبر الفنان سمير غانم من الأثرياء بعد عادل إمام ومحمد رمضان

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الكشف عن ثروة سمير غانم التي تركها لأبنتيه دنيا وإيمي بعد وفاته.. لن تصدق المفاجأة كم تبلغ ؟؟

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يذكر بأن غيب الموت الفنان سمير غانم في الـ20 من مايو 2021 عن عمر ناهز 84 عاما، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقد لحقت به زوجته الفنانه دلال عبدالعزيز وشيعت الي مثواها الاخير الى جواره فى مقابر العائلة.