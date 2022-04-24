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صنعاء - ميسرا اسماعيل - رصدت كاميرا مراقبة مثبتة في أحد الشوارع العامة في السعودية، لحظة إقدام قائد سيارة مسرعة على دهس شابين خلال وقوفهما في الشارع، بشكل متعمد.

وحدثت هذه الواقعة يوم 11 أبريل/ نيسان، عاشر أيام رمضان، في شارع بحي الربوة في محافظة حفر الباطن.

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السعودية.. كاميرا المراقبة ترصد قائد سيارة يدهس شابين متعمدًا ويفر هاربًا (فيديو)

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ويظهر مقطع فيديو المأخوذ من كاميرا المراقبة، الشابين وهما يقفان بينهما دراجة نارية، ثم ظهر قائد السيارة المسرعة بشكل مفاجىء وصدمهما عمدًا ولاذ بالفرار.

هذا وقد أثار مقطع الفيديو غضب واستياء متابعي منصات التواصل الاجتماعي، وطالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط قائدة السيارة ومحاسبته على سلوكه المتهور غير المسؤول الذي كاد يقتل الشابين، واتخاذ الإجراءات النظامية ضده.