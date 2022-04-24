نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لن تصدق.. جزار مصري يبيع كيلو اللحمة البلدي بجنيه واحد فقط والسبب مؤثر للغاية (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تناقل ناشطو منصات التواصل الاجتماعي في مصر، صورا ومقطع فيديو لمحل جزارة، يبيع كيلو اللحم البلدي بجنيه واحد فقط، على الرغم من أن سعره في كافة المحافظات المصرية، يتراوح بين 150 جنيها و200 جنيه للكيلو الواحد.

وأظهر مقطع الفيديو الإقبال الكثيف من المواطنين على محل لبيع اللحوم البلدي في مدينة العريش بشمال سيناء، بسبب بيعه كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر جنيه واحد فقط، ولكن من حق كل مواطن الحصول على كيلو واحد فقط، مما أثار الاستغراب والتخوف من أن تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وخلال ساعتين فقط، نفدت كميات اللحوم المعروضة للبيع، بينما وعد الجزار المواطنين بعرض لحوم أخرى بنفس السعر خلال الأيام المقبلة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

السعودية.. كاميرا المراقبة ترصد قائد سيارة يدهس شابين متعمدًا ويفر هاربًا (فيديو)

لن تصدق.. جزار مصري يبيع كيلو اللحمة البلدي بجنيه واحد فقط والسبب مؤثر للغاية (فيديو)

علامتان يظنها الناس عادية وهي دليل على هشاشة العظام في الركبة والتهاب المفاصل وهذا ما يجب عليك فعله

لماذا أوصى النبي بإطالة السجود في الصلاة ؟.. 5 أسرار لا تعرفها عنها

الكشف عن سر هذا العرض

وكشف الجزار أبو ريان أن السر وراء ذلك هو أن أحد رجال الأعمال في مدينة العريش تبرع بعجل، يذبح وتوزع لحومه على البسطاء والفقراء، وحتى يمنع عنهم الحرج،وجرح مشاعرهم، قرر أن يبيع اللحم بسعر جنيه واحد للكيلو، عن طريق هذا المحل.

وبشّر أبو ريان أن عددا من رجال الأعمال الآخرين، سيقومون بتكرار هذه التجربة تخفيفا عن المواطنين في ظل جنون الأسعار في الفترة الحالية.