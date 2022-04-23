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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هل أنت قلق من احتمال إصابتك بالتهاب المفاصل؟ كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الألم المزعج هو إصابة طفيفة أم مؤشر على ترقق الغضروف؟

يصيب هشاشة العظام تقريبًا أكثر من ثمانية ملايين شخص في المملكة المتحدة ، ويصيب بشكل أكثر شيوعًا مفصل الركبة. ما هي العلامات الدالة على الحالة؟ وفقًا لجمعية خيرية رائدة مقابل التهاب المفاصل ، فإن هشاشة العظام سوف تجعل الركبة تشعر "بالألم والصلابة في بعض الأحيان". وأوضحت المؤسسة الخيرية أن التهاب المفاصل يحدث عندما يتغير شكل المفصل أو هيكله.

في المفاصل السليمة ، يتم تغطية نهاية العظام بالغضاريف - سطح أملس وزلِق.

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علامتان يظنها الناس عادية وهي دليل على هشاشة العظام في الركبة والتهاب المفاصل وهذا ما يجب عليك فعله

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يمكّن هذا الغضروف اللين العظام من التحرك ضد بعضها البعض دون احتكاك.

ومع ذلك ، يحدث هشاشة العظام عندما يبدأ الغضروف في النحافة والخشونة ، مما يتسبب في احتكاك بين مجموعتين من العظام.

قد يجد الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل العظمي أن ركبة واحدة فقط هي المتضررة ، والتي قد تكون أسوأ في نهاية اليوم ، أو عند تحريك ركبتك.

عادةً ما يتطور التهاب المفاصل على مدار عامين "لا يتسبب إلا في تغييرات طفيفة نسبيًا في جزء فقط من الركبة".

"يمكن الشعور بالألم في جميع أنحاء ركبتك ، أو في مكان معين مثل الجبهة والجانبين" ، كما يشير Versus Arthritis.

قد يكون هناك صوت صرير أو طقطقة أثناء تحركك ، وقد يخف الألم مع الراحة.

ومع ذلك ، على الرغم من أنه قد يكون من المغري عدم تحريك الركبة (لتجنب الألم) ، فقد يكون هذا أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها لهذه الحالة على المدى الطويل.

وأكد أن "المفاصل تحتاج إلى ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على صحتها" مقابل التهاب المفاصل.

"من المهم جدًا الاستمرار في الحركة إذا كنت تعاني من التهاب مفاصل الركبة."

إن العثور على التوازن "الصحيح" بين التمرين والراحة أمر أساسي ، حيث أن الكثير من الحركة تزيد من مقدار الألم الذي يشعر به المرء بينما يؤدي الإفراط في الراحة إلى التصلب.

من أجل العثور على ما يناسبك ، اطلب المشورة من أخصائي العلاج الطبيعي.

تمارين حمل الأثقال مهمة أيضًا ، مثل المشي ، للمساعدة في تقوية العظام ؛ من أجل تعزيز مرونة المفاصل ، فإن الإطالة مثالية.

يمكن أن تكون التمارين الهوائية مفيدة أيضًا لأنها تطلق هرمونات مسكنة للألم تسمى الإندورفين.

من أمثلة التمارين الهوائية ركوب الدراجات والسباحة والمشي والتي يجب أن تتم لمدة ثلاث ساعات تقريبًا كل أسبوع.

"يمكنك نشر هذا على مدار الأسبوع ولست بحاجة إلى القيام بكل ذلك دفعة واحدة ،" أضاف Versus Arthritis.