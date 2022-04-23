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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المعروف أن أعراض ارتفاع الكوليسترول تؤثر على ساقي الشخص بسبب إصابة وتر العرقوب. عند حدوث ذلك ، قد تحدث ثلاثة أعراض متعلقة بالمشي والساق.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يحدث عندما يكون لدى الشخص الكثير من مادة دهنية تعرف باسم الكوليسترول في دمه. يمكن أن يتراكم الكوليسترول في الشرايين ، مما قد يتسبب مع مرور الوقت في حدوث انسداد. قد يؤدي ذلك إلى حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية. تشمل الأعراض المبكرة التي قد تكون معرضًا للخطر فيها أيًا من هذه العلامات الثلاثة المتعلقة بالمشي.

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احذر وانتبه جيدًا.. 3 علامات في الساق تدل على أن مستويات الكوليسترول في الدم مرتفعة لديك بشكل خطير

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توضح دراسة نُشرت في مجلة Lipids in Health and Disease أن "أوتار العرقوب هي أكثر المواقع شيوعًا لورم زانثوما الوتر".

أورام الأوتار الصفراء هي رواسب الكوليسترول في الأوتار.

تظهر على شكل حطاطات متضخمة ببطء أو عقيدات تحت الجلد مرتبطة بالأوتار.

ووفقًا للباحثين في الدراسة ، فإن "سماكة وتر العرقوب هي السمة المبكرة للورم الأصفر في وتر العرقوب".

تربط الأوتار العضلات بالعظام وتتكون من مادة ليفية صلبة.

تعمل الأوتار كأشرطة توتر تساعد العضلات والعظام على العمل معًا أثناء الحركة.

أخيل هو الأقوى بين جميع الأوتار ويقع في الجزء الخلفي من الساقين ويربط العجل بعظم الكعب.

يمكن أن تنشأ مشاكل الأوتار من الإصابة المفاجئة أو الحركات المتكررة.

من المعروف أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعرض أوتار الشخص للخطر.

قد يتسبب ارتفاع الكوليسترول في حدوث مشاكل مثل التهاب وتر العرقوب ، والذي يحدث عندما يصبح وتر العرقوب ملتهبًا ومتهيجًا.

تشمل الأعراض:

ألم صعود السلالم

ألم في كعبك بعد النشاط البدني

تورم في كعبك

ضعف في أسفل ساقك.

تحدث الكتل الصغيرة في وتر العرقوب أحيانًا بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول ، مما يؤدي إلى ترسب الكوليسترول في الوتر نفسه ، وفقًا لعيادات صحة الأوعية الدموية.

وتابع الموقع الصحي: "بصرف النظر عن علاج الكوليسترول نفسه ، فإن علاج الورم الأصفر يشمل أخذ خزعة من الآفة مع ترك العقيدات سليمة.

"الورم الأصفر في وتر العرقوب هو حالة نادرة ومثيرة للاهتمام في جراحة العظام ولها تداعيات مهمة في الطب الباطني والأمراض الجلدية لأن الآفة مرتبطة باضطراب معين في التمثيل الغذائي للدهون."

كيف تخفض مستويات الكوليسترول لديك

قالت مؤسسة القلب البريطانية إن بعض المقايضات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في مستوى الكوليسترول لديك.

نصحت بأساليب بسيطة للمساعدة بشكل طبيعي في خفض مستوياتك والتي تشمل:

يمكن استبدال الزبدة بالزيت النباتي مثل زيت عباد الشمس أو الزيتون أو زيت بذور اللفت

تحويل الحليب كامل الدسم إلى حليب خالي الدسم

استخدام الزبادي الطبيعي بدلاً من القشدة الحامضة أو الكريما المزدوجة

استبدال اللحم المفروم العادي بخيارات أقل دهونًا وأقل دهونًا

استبدال اللحوم الحمراء أو المصنعة بالأسماك أو الديك الرومي أو الدجاج بدون الجلد ، أو البروتينات النباتية مثل العدس أو فول الصويا أو الكورن

استبدل البطاطس المقلية بالمكسرات غير المملحة

تناول الجبن قليل الدسم بدلاً من الجبن العادي

طلب وجبات طعام أقل.

المصدر: إكسبريس