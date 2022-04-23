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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تتعدد أسباب نقص فيتامين ب 12 وكذلك الأعراض المصاحبة له. وفقًا لـ Michigan Medicine ، وهو جزء من University of Michigan Health ، إذا لم يعد نقصك "خفيفًا" ، فقد تلاحظ تغييرين في برازك فيتامين ب 12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء ولكي يعمل دماغك وجهازك العصبي بشكل صحيح.

يوضح بوبا: "إذا كان هناك نقص في الإمداد ، فسوف ينتج جسمك عددًا أقل من خلايا الدم الحمراء ، وستكون كبيرة بشكل غير طبيعي ، ولن تستمر لفترة طويلة كما ينبغي. بدون خلايا الدم الحمراء الكافية لن تحصل أنسجتك وأعضائك على كمية كافية من الأكسجين وستصاب بحالة تسمى فقر الدم."

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علامة في البراز يظنها الناس عادية ولكنها تشير إلى انخفاض فيتامين B12 الهام في لجسمك؟ .. تعرف عليها الآن

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وفقًا لـ Michigan Medicine ، إذا كان نقص فيتامين B12 لديك خفيفًا ، فقد لا تظهر عليك أعراض أو قد لا تلاحظها. "قد يعتقد بعض الناس أنهم مجرد نتيجة للتقدم في السن ،" يلاحظ الجسم الصحي. ومع ذلك ، مع تفاقم فقر الدم ، قد تعاني من الإسهال أو الإمساك ، كما يحذر.

تشمل العلامات الخطيرة الأخرى ما يلي: تشعر بالضعف والتعب والدوار بشرتك شاحبة لديك التهاب أو لسان أحمر أو نزيف في اللثة تشعر بالغثيان في معدتك وفقدان الوزن. بالإضافة إلى أعراض فقر الدم ، قد يسبب نقص فيتامين ب 12 أعراضًا متعلقة بأعصابك. وفقًا لبوبا ، يُسمى هذا بالاعتلال العصبي بفيتامين ب 12. "قد يؤثر ذلك على حركتك وإحساسك ، خاصة في ساقيك ، ويسبب خدرًا أو دبابيس وإبرًا ويقلل من حساسيتك للمس أو الاهتزاز أو الألم" ، يوضح الجسم الصحي.

"يمكن أن يسبب أيضًا الارتباك والاكتئاب وضعف التركيز والنسيان - أعراض يمكن أن تحاكي الخرف." لا ترجع هذه الأعراض دائمًا إلى فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 ، ولكن إذا طلبت منهم مراجعة طبيبك ، فتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية .

يوضح الجسم الصحي: "يمكن تشخيص هذه الحالات غالبًا بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم". من المهم تشخيص فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن. تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية "هذا لأنه على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج ، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها".

كيفية علاج انخفاض فيتامين ب 12 يعتمد علاج فيتامين ب 12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك على سبب الحالة. يمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة.

عادة ما يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 بحقن فيتامين ب 12. هناك نوعان من حقن فيتامين ب 12: هيدروكسوكوبالامين سيانوكوبالامين.

كما توضح NHS ، الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 في وجباتهم الغذائية ، مثل أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ، قد يحتاجون إلى أقراص فيتامين ب 12 مدى الحياة.

على الرغم من أنه أقل شيوعًا ، إلا أنه قد يُنصح الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 الناجم عن نظام غذائي سيء لفترات طويلة بالتوقف عن تناول الأقراص بمجرد عودة مستويات فيتامين ب 12 إلى طبيعتها وتحسن نظامهم الغذائي." تشمل المصادر الجيدة لفيتامين ب 12 ما يلي:

تشمل المصادر الجيدة لفيتامين ب 12 ما يلي: لحمة سمك السلمون وسمك القد الحليب ومنتجات الألبان الأخرى بيض. إذا كنت نباتيًا أو نباتيًا ، أو تبحث عن بدائل للحوم ومنتجات الألبان ، فهناك أطعمة أخرى تحتوي على فيتامين ب 12 ، مثل مستخلص الخميرة (بما في ذلك المارميت) ، وفقًا لـ NHS.