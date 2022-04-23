اجعلي بشرتك كبشرة الأطفال بكريم الأرز بالحليب لتفتيح البشرة وإزالة النقط السوداء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر كريم الأرز بالحليب من أنواع الكريمات المهمة، والتى أثبتت فاعليتها فى مجال تفتيح البشرة فالكثير من السيدات استخدموه ووجدوا نتائج مذهلة، فهو يعمل على تفتيح البشرة وإزالة النقط السوداء الموجودة بها ويتركها نضرة وناعمة كبشرة الأطفال، ونظراً للوجه العديد من السيدات الى البحث عن الطرق والوصفات الطبيعية التى تعمل على تفتيح البشرة بشكل آمن بعيداً عن المنتجات الكيميائية الموجودة فى الأسواق التى تؤذى البشرة بشكل كبير لما تحتوي عليه من مكونات، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة استخدام كريم الأرز بالحليب بالتفصيل.

مكونات كريم الأرز بالحليب

يتكون كريم الأرز بالحليب من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

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٦ ملعقة كبيرة من الأرز المصري.

٣ كوب من الماء.

٥ ملعقة كبيرة من الحليب.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

شوية من الفازلين الطبي.

٢ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة الاعداد والاستخدام

طريقة عمل كريم الأرز بالحليب سهلة وبسيطة جداً ويمكنك عمله بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

فى طبق صغير نقوم بغسل الارز مرة واحدة ثم نضعه فى حلة مناسبة ونضيف عليه ثلاث أكواب من الماء ونضعه على النار.

نتركه حتى ينضج تماماً او يصبح معجن ونأخذ وهو ساخن ونقوم بخلطه فى الخلاط الكهربائي جيداً أو يمكنك استخدام الهاند بلندر.

ثم نسكبه فى طبق عميق ونضيف عليه اللبن وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وملعقة الفازلين.

نقلبهم مع بعض كويس كل ده وهوه سخن ثم ننضعه فى برطمان او عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.

الاستخدام

نأخذ كمية مناسبة من الكريم وندهنها على البشرة او المنطقة المراد تفتيحها حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بغسله بالماء الدافئ ونجففه كويس بالفوطة ثم نمسح البشرة بماء الورد.

يستخدم هذا الكريم يومياً فى المساء وهذه الكمية تكفى لمدة أسبوعين ويتم إخراجه من الثلاجة قبل الاستخدام بشوية.

وبعدها سوف تحصلين على بشرة متفتحة بدون نقط سوداء ويتركها كبشرة الأطفال وهذا الكريم يصلح للوجه واليدين والرقبة والقدمين.