نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طريقة عمل عجينة السمبوسك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل عجينة السمبوسك رغبةً في القيام بتحضيرها في البيت، حيث يُمكنك تحضيرها وحشوها بمختلف الحشوات على حسب رغبتك، فإذا كنتي ترغبين في الحصول على عجينة ذات مذاق شهي ومختلف وأيضًا توفيرًا للأموال لابد من اتباع الخطوات والطريقة التي سنوضحها خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل عجينة السمبوسك

يُمكنك القيام بتحضير عجينة السمبوسك في البيت دون الحاجة للجوء لشرائها من المحال التجارية، ولكي تحصل على عجينة مُميزة لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي بدقة للحصول على عجينة لا مثيل لها:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

" معجزة ربانية " ضع قدميك داخل إناء فيه الخل والملح لمدة 15 دقيقة فقط.. وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك !!

وصفة سحرية بسيطة لتنظيف القولون في 8 دقائق من البراز المتحجر (طريقة التحضير)

شاهد أغبى لص في العالم.. يسرق سيارة وينام داخلها في انتظار الشرطة

وصفوه بـ”الداهية”.. القوات الروسية تأسر أول عربي يشارك في القتال في أوكرانيا وتكشف عن جنسيته (فيديو)

سلطنة عمان تشهد ظاهرة غريبة.. كرات من النار تتساقط من السماء في رمضان وهذا ما يحدث

لديك نقص في أهم فيتامين للحياة إذا ظهرت هذه العلامات التحذيرية في جسدك.. ما هي؟

ملعقة زيت الزيتون مع القرنفل تصنع المعجزات إذا وضعتها على صدر المرأة قبل النوم

خلطة جهنمية لتبييض وتقشير الركب والاكواع والبقع الداكنه بالجسم في يوم واحد فقط كوني متألقة في العيد بمكون منزلي وغير مكلف تعرفي عليه الان

تفاصيل جديدة حول وفاة أسرة كاملة حرقًا في القطيف .. ومفاجأة عن مرتكب الجريمة وخطته في تنفيذها

أول فيديو من أمام منزل الأسرة التي توفيت حرقا في القطيف.. ومعلومة يكشفها الجيران بشأن ما فعله الجاني قبل إشعال النيران

حير علماء الطب.. هذا ما يفعله الزنجبيل لمرضي السكري والضغط المرتفع وقوة الأعصاب والتركيز تعرف على طريقة تحضيره

مقادير عجينة السمبوسك

كوبان فقط من الدقيق المنخول بشكل جيد.

كمية من الماء مُناسبة للعجن.

ملعقة من الملح.

القليل من الزيت أو الزبدة على حسب رغبتك.

طريقة تحضير وعمل عجينة السمبوسك

يتم وضع كمية مناسبة من الماء في وعاء عميق.

نضيف إلى المزيج السابق الزبدة ثم نرفعه على النار متوسطة الحرارة.

يترك حتى يغلي ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونقلب حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نرفع العجينة من النار ثم نتركها كي تبرد بعد ذلك نقوم بعجنها بواسطة الكهربائية.

يتم تغطية العجينة كي ترتاح لمدة ربع ساعة ثم نرش طيحن على سطح ثم نفرد العجينة.

يتم فردها بشكل جيد ثم نضع قدر على النار ونسكب القليل من العجينة على شكل دائري.

نحشو السمبوسك بعد أن تبرد ثم نضعها في القليل من الزيت النباتي لكي يُصبح لونها ذهبي.

نخرج السمبوسك من الزيت ثم توضع على مرق التنشيف لكي تتخلص من الزيت.

أسرار نجاح عجينة السـمبوسك

لكي تحصلين على عجينة السبموسك صحية وذات مذاق شهي، اتبع بعض النصائح التالية:

يُفضل استخدام الدقيق الأسمر بدلاً من الأبيض نظرًا لخفتة وأنه أكثر صحيًا.

لابد من تقليل الملح حتى لا تنتج عن زيادته أضرار صحية.

ينبغي عليك وضع كمية وفيرة من الماء لكي تُصبح العجينة لينة.

يُمكنك حشوها بمختلف الحشوات سواء جبنة، أو نوتيلا أو على حسب ما ترغب.

يجب عليك وضع المكونات بشكل جيد حتى تحصل على عجينة متجانسة.