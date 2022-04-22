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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وصفوه بأنه “سجين غير عادي” بدا للجيش الروسي وهو يقاتل مع الأوكرانيين قبل أسبوعين. اعتقله الجيش الروسي، مما سمح لمراسل حربي روسي بإعطائه مقابلة مصورة، علم فيها أنه مغربي الجنسية، يدعى إبراهيم سعدون، وكان يدرس هندسة الطيران في جامعة كييف، ثم انضم إلى الجيش الأوكراني حتى سقط في الأسر.

وقال المراسل إنه وجد “هذا السجين والمحاور أكثر صعوبة إلى حد ما، إما لأنه لا يفهم شيئا، أو لأنه يلقي بأفكاره جانبا”، بحسب “ترجمة غوغل” التي أجراها موقع “Al-Arabiya.net” من يوتيوب من الشرح الموجود أسفل الفيديو الذي نعرضه أدناه، والذي قال فيه إن السعدون يجيد 5 لغات، بينما ذكر المراسل أنه يتجنب الإجابة على الأسئلة.

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وصفوه بـ”الداهية”.. القوات الروسية تأسر أول عربي يشارك في القتال في أوكرانيا وتكشف عن جنسيته (فيديو)

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وكشفت المقابلة أيضا أن منطقة “دونيتسك” الانفصالية المدعومة من روسيا هي التي اعتقلته أثناء قتاله مع مشاة البحرية الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة. وقالت إن صحيفة “الأخبارنة” المغربية اتصلت ببعض المغاربة في أوكرانيا للتحقق من صحة الفيديو وصحته، “لكن دون جدوى”.