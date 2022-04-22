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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تشهد سلطنة عمان وبعض الدول العربية تساقط كرات نارية من السماء، وهو ما يشكل ظاهرة فلكية فريدة خلال شهر رمضان، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة، اليوم الجمعة.

أوضح الباحث الفلكي العماني يوسف السالمي، أن هذه الظاهرة تسمى “شهب القيثاريات”، والتي جاءت تسميتها نسبة إلى “كوكبة القيثارة”، حيث يمكن مشاهدة أكثر من 10 شهب في الساعة.

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سلطنة عمان تشهد ظاهرة غريبة.. كرات من النار تتساقط من السماء في رمضان وهذا ما يحدث

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وتبدأ الشهب في الظهور، بحلول منتصف ليل الجمعة 22 أبريل/ نيسان، وخلال ساعات ما قبل شروق شمس السبت، ويفضل مشاهدتها باتجاه الشرق.

وأشار إلى إمكانية مشاهدة هذه الظاهرة ستكون في جميع محافظات وولايات السلطنة، شريطة أن تكون السماء صافية من الغبار والسحب، وفقًا لصحيفة “أثير”.

وأضاف الفلكي العماني، أن الشهب عبارة عن مخلفات مذنبات قديمة، تدخل الأرض في مسار هذه المذنبات، وتجذب المخلفات وعندما تدخل الغلاف الجوي تحتك بجزيئات الهواء مما يؤدي إلى رفع درجة حرارتها ثم احتراقها، وإذا لم تحترق بالكامل ستسقط على شكل صخور وهي ما تعرف بالنيازك.

وأضاف، هناك نوعان من الشهب: شهب عشوائية، وهذه يمكن مشاهدتها في أي ليلة صافية، والنوع الآخر شهب الزخات، وهذه لها وقت محدد من العام تظهر فيه وذلك عندما تدخل الأرض في مخلفات مذنب مر سابقًا في ذلك المسار، وكذلك اتجاه محدد من السماء يمكن مشاهدتها منه، أي مسار المذنب الذي مر من هناك.

وتشتهر “القيثاريات” بإنتاج شهب شديدة السطوع وسريعة، وكذلك الكرات النارية أحيانا، وتترك ألمع شهبها غبارا متوهجا خلفها يمكن رؤيته لعدة ثوان، وتُنتج عند ذروتها عادة ما يصل إلى قرابة 18 شهابًا في الساعة في ظروف رصد مثالية.

ويتم رصد “شهب القيثاريات” بشكل أفضل في النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث يكون نجم النسر الواقع مرتفعا في السماء قبل الفجر، في حين أن القاطنين في النصف الجنوبي سيشاهدون عددا أقل من الشهب بسبب الموقع المنخفض لنقطة إشعاع الشهب فوق الأفق وكذلك وجود القمر.