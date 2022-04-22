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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لقد عرف هذا الفيتامين بإسم فيتامين الحياة وهو فيتامين B12 وذلك بسبب أهميته حيث يعمل على زيادة خلايا الدم الحمراء الموجودة في الدم ويساعد على تنشيط الدورة الدموية في الدماغ ويجعل الجهاز العصبي يعمل بشكل منظم، حيث من يعانوا من تواجد خلل في جهازهم العصبي يمكن أن يكون بسبب نقص فيتامين B12 ، حيث يجعلنا نتمتع بصحة جيدة ، وعندما يتواجد النقص في هذا الفيتامين يشعر الإنسان بالعجز وعدم القدرة على التحرك، لذلك يجب المحافظة على نسبة تواجد هذا الفيتامين في الجسم حيث النقص في هذا الفيتامين يمكن أن يسبب الوفاة وسوف نوضح علامات نقصه وكيفية زيادته في الدم من خلال هذا المقال.

علامات تحذيرية تدل على نقص أهم فيتامين في حياتك

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لديك نقص في أهم فيتامين للحياة إذا ظهرت هذه العلامات التحذيرية في جسدك.. ما هي؟

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يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى نقص في خلايا الدم الحمراء.

يلاحظ بأنه يميل لون البراز إلى اللون الأسود.

أيضا نلاحظ شحوب البشرة دائماً.

عدم قدرة الأنسان على التحرك وقيامة بأعماله اليومية.

يشعر بتواجد الألم في الساق مثل نخز الدبابيس.

تواجد نزيف للثة عند تفرشيها بشكل دائم.

الصداع الدائم بدون سبب.

تواجد الإسهال وحالات الأغماء التي بلا سبب وبشكل متكرر.

الإجهاض المتكرر دون ثبات جنين واحد.

حدوث الرعشة والاهتزاز.

تأثر الذاكرة وحدوث حالات النسيان بصفة دائمة.

الإصابة بمرض الزهايمر علامة من علامات نقص هذا الفيتامين.

المشروبات والأطعمة التي تساعد على زيادة فيتامين B12

القهوة: تعد القهوة من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين B12.

تناول اللحوم الحمراء: بشكل دائم يساعد في تعويض نقص فيتامين B12.

تناول مشروب الشمندر أو البنجر: الذي يحتوي على نسبة عالية من الحديد يساهم في تعويض نقص فيتامين B12.

مشروب الجزر: حيث يحتوي الجزر على نسبة عالية من الفيتامينات منها فيتامين B12.

الكاكاو: من المشروبات الغنية جداً بنسبة عالية من فيتامين B12.

تناول الأسماك: حيث تحتوي الأسماك على نسب عالية من الكالسيوم والفيتامينات إلى جانب تواجد فيتامين B12.

الحليب: من المشروبات الغنية بفيتامين B12 وفيتامين دال.

البيض والجبن من الأطعمة الغنية بفيتامين B12.

توجد علامات كثيرة تسبب الإصابة بنقص فيتامين الحياة ويعتبر فيتامين ١٢ من أكثر الفيتامينات التب يحتاج إليها الجسم للوقاية من الكثير من الأمراض حيث أنه يلعب دور هام في التخلص حماية الجسم من الأمراض والفيروسات الضارة بسهولة فيجب عليكي ان لاحظتي أي أعراض على جسدك بسبب هذا النقص التوجه فورا للطبيب لأن هذه العلامات تسبب أمراض خطيرة.