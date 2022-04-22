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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تفتيح وتبييض الركب والأكواع في يوم واحد لجعل الجسم خاليًا تمامًا من العيوب أو أي مشاكل جسدية مثل العناية بالبشرة والشعر والجسم الفاتن ، لكن بعض النساء والفتيات دائمًا ما يواجهن هذه المشكلة بسبب الرطوبة الشديدة والحرارة وتغير لون الأكواع مناسبة لتغميق الكوعين أو أي منطقة حساسة من الجسم ، اليوم من خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة لتبييض الركب والأكواع في يوم واحد.

خلطة الفازلين لتبييض الركب والاكواع في يوم واحد

مكونات :

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خلطة جهنمية لتبييض وتقشير الركب والاكواع والبقع الداكنه بالجسم في يوم واحد فقط كوني متألقة في العيد بمكون منزلي وغير مكلف تعرفي عليه الان

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ثلاث ملاعق من الفازلين

نصف ليمونه

ملعقة جلسرين

نقوم بتذويب الفازلين في ماء ساخنه عن طريق وضع الفازلين في وعاء ومن تحته وعاء اخر به ماء ساخن حتى يذوب ثم قومي بااضافة الليمون والجلسرين والذي يعد من اقوى المقشرات والمرطبات الطبيعية للبشرة مع التقليب ثم ضعي الخليط في وعاء لحفظه ، ويستخدم يوميا قبل النوع بدهنه على الركب والكوع

خلطة الليمون لتبييض الركب والاكواع

٢ليمونه

قومي بعصر الليمون ثم قومي بوضع قماشة نظيفة به ثم ادعكي بها المناطق المراد دهنها لمدة ربع ساعة او اكثر مرتان يوميا ثم قومي بوضع قشر الليمون حتى الركب والكوع مدة خمسة دقائق ثم نقوم بدهنهم قبل النوم بمرطبك الخاص بك

خلطة زيت جوز الهند لتبييض الركب والاكواع

اربع ملاعق من زيت جوز الهند

نصف ليمونه

قومي بخلط المكونين سويا ثم نقوم بدهن المنطقة المراده ويترك ١٠ دقائق ويستخدم يوميا وستلاحظين الفرق من اول استعمال

خلطة الخل لتبييض الركب والاكواع

اربع ملاعق خل

ملعقة من الحليب

يعد هذا الخليط من اقوي الخلطات لتفتيح البقع السوداء والاماكن الداكنه لفاعلية الحليب المعروفة بتفتيح وتبييض البشرة والخل المخصص لتقشير البشرة وتنظيفها ، نقوم بخلط المكونين مع بعضهم ثم ادهني المنطقة المقصودة ثم اتركيها مدة دقائق ثم اشطفي وادهني بالمرطب .

خلطة السكر لتبييض الركب والأكواع

اربع ملاعق سكر

نصف ملعقة من الكربونات

نقطة ماء

حضري خليط المقشر الطبيعي هذا عن طريق خلط السكر والصودا مع اضافة قطرة ماء حتى يتجانسو ، ثم قومين بفرك الركب والكوع برفق مدة خمس دقائق ثم اتركيه مدة ١٠ دقائق وقومي بغسل المنطقة مع دهنها بمرطبك وسترضين من النتيجة.