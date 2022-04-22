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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في جديد واقعة وفاة أسرة كاملة حرقًا في محافظة القطيف، فقد كشفت مصادر عن تفاصيل بخصوص الجريمة البشعة، التي حدثت أمس الخميس قبيل الإفطار في منزل مواطن بمدينة صفوى بمحافظة القطيف.

وتسببت الواقعة في وفاة أسرة كاملة: "أب - أم - شاب - شابة"، في نهار شهر رمضان المبارك، وكانت المفاجأة أن المشتبه به أحد أفراد الأسرة، حيث تم القبض عليه، وأحيل للتحقيق لدى الجهات المختصة.

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تفاصيل جديدة حول وفاة أسرة كاملة حرقًا في القطيف .. ومفاجأة عن مرتكب الجريمة وخطته في تنفيذها

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وتبين أن الجاني في العقد الثالث من العمر وقريب من الدرجة الأولى للأسرة، ووضع خطة محكمة في سبيل تنفيذ الجريمة، من خلال حصر جميع أفراد الأسرة في غرفة للحيلولة دون خروجهم من وسط النيران، بالإضافة للعمل على إحكام غلق الغرفة من الخارج، بحسب العربية.

ولم يتراجع الجاني عن جريمته البشعة، متجاهلًا جميع نداءات الاستغاثة من الضحايا، الأمر الذي ساهم في تعرض جميع أفراد الأسرة لتشوهات كثيرة جراء التهام الحريق لأجسادهم ووفاتهم في الحال.

فيما تعرض الجاني إلى إصابات في الحريق ويخضع للعلاج بالمستشفى حاليًا، ولم يعرف عن الجاني أنه مصاب بأية أمراض نفسية.