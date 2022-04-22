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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بالفيديو .. الطبيب المعجزة يكشف أسرار إيقاف الرضع عن البكاء



ربما يكون هذا الطبيب خارقاً للعادة ومفتاحاً يبحث عنه كثير من الأزواج الذين أصبحوا آباءً حديثاً. وحين يكون إيقاف الرضيع عن البكاء أمراً صعباً للغاية في ظل عدم معرفة الأهل لسبب بكاء الطفل، ادعى طيب أطفال أميركي إيجاده لطريقة فعّالة لحمل الرضيع وجعله يتوقف عن البكاء.

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بالفيديو .. الطبيب المعجزة يكشف أسرار إيقاف الرضع عن البكاء

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الطبيب روبرت سي هاملتون من سانتا مونيكا في كاليفورنيا، قال إن طريقته التي أطلق عليها اسم "ذا هولد" تنجح باستمرار ولم تفشل معه سابقاً.

ونشر الطبيب هاملون يوم الأحد الماضي مقطع فيديو على قناة يوتيوب لطريقة حمل الرضّع وخلال ثلاثة أيام فقط، حقق الفيديو أكثر من مليون مشاهدة. وفي الفيديو، يشرح الطبيب الذي يملك ثلاثين عاماً من سنوات الخبر طريقة "ذا هولد" على مجموعة من الرضّع الذين يشعرون بالضيق وكيفية تعلم هذه الطريقة والقيام بها.

وكما يظهر الفيديو، يمسك الطبيب بالطفل ثم يطوي ذراعيه على صدره ويمسك بديه بقوة ويحركه للأسفل. وعلى درجة 45، يحمل الطبيب الرضيع بديه الإثنتين ثم يحركه للأعلى وللأسفل وللأمام و إلى الخلف، ويهز جهازه التناسلي.

كل حركة تقوم بها يجب أن تكون لطيفة، مداعبة الطفل، من غير أن تقوم بأي حركة مزعجة له، كما ينصح الطبيب. ويردف: "عليك أن تحمل الرضيع من كف اليد ليس من منطقة أطراف الأصابع وأن تثبت يديك على ذقنه ، لذا يتم حمله بزاوية 45 درجة."

وأضاف الطبيب: تعمل تقنية "ذا هولد" مع الرضع بشكل أمثل لعمر ثلاثة أشهر حيث أن وزنهم يصبح أثقل بعد ذلك.

وأظهرت تعليقات المستخدمين على قناة يوتيوب انبهارهم وإعجابهم بهذه الطريقة السحرية لإسكات الرضّع. وقال أحدهم: تشبه هذه الطريقة النسخة البشرية للإمساك بالقطة من الجزء الخلفي للرقبة.

شاهد بالفيدو :