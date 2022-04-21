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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من الصعب تصديق أن شخصًا ما يمكن أن يكسب رزقه بمساعدة الآباء في اختيار اسم مناسب لطفلهم، ولكن «تايلور همفري»، يمكنها القيام بذلك، فهي تعمل مُسمية أطفال بدوام كامل منذ سنوات طويلة، تتقاضى ما بين 1500 دولار و10000 دولار لاختيار أسماء أطفال مناسبة بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل.

«تيلور همفري»، امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا من نيويورك، محترفة في اختيار أسماء الأطفال، وتتقاضى آلاف الدولارات لمساعدة أي أبوين في اختيار الأسماء المثالية لأولادهم، تقدم خدماتها من خلال مكالمة هاتفية بسيطة تعرض فيها قائمة بالأسماء المخصصة بناءً على إجابات يعطيها لها الوالدين في استبيان، تختار همفري الاسم بعد تحقيقات في الأنساب وتضعه لكي يكون مناسبا للعمل التجاري لعائلة الطفل، بحسب موقع «أوديتي سنترال».

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سيدة تربح آلاف الدولارات من تسمية الأطفال.. تساعد الآباء في اختيارها!

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كيف تطورت مهارة همفري في اختيار أسماء الأطفال؟

ظلت «همفري»، مهتمة بأسماء الأطفال معظم حياتها، وتحكي عن ذلك إنها كانت تغوص في كتب أسماء الأطفال التي حصلت عليها والدتها من مكتبة والدها، وبعد تخرجها من الجامعة جربت مجموعة من الوظائف، بما في ذلك كتابة السيناريو، ولكن حتى في ذلك الحين كان الجزء الأكثر إثارة في الوظيفة هو اختيار أسماء الشخصيات.

بداية همفري عبر منصات التواصل الاجتماعي

في عام 2015، نقلت الشابة من نيويورك شغفها بالأسماء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفتحت حسابًا على «إنستجرام» شاركت عليه بعض أسماء الأطفال التي تفضلها، ثم تطور الأمر إلى أن الناس صاروا يطلبون رأيها في تسمية أطفالهم، وفي البداية كانت التسمية مجانًا، فهي لم تدرك حتى عام 2018 أن شغفها يمكن أن يكون أساس عمل تجاري متخصص مربح.

لا تزال مسمية الأطفال المحترفة تقدم نصائح مجانية واقتراحات للأسماء على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتيك توك، حيث تتمتع مقاطعها بملايين المشاهدات، لكن العملاء الذين يريدون حقًا اسمًا خاصًا لأطفالهم، أو الذين لديهم متطلبات خاصة ينتهي بهم الأمر بدفع الآلاف من الدولارات للحصول على خدماتها.

الأشخاص الذين يلجأون لـ«همفري»، كثيرون، فهناك مواقف مثلا تريد فيها العائلات اسمًا يليق بتراث أسرتها أو اسمًا مرتبطًا بسمات معينة، وقالت تايلور همفري لمجلة «نيويوركر» إنها ساعدت في تسمية أكثر من 100 طفل خلال العام الماضي فقط.