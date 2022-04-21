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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحذير جديد صدر لكل مستخدم على «فيس بوك» وجوجل؛ لتغيير إعداداتهم لمنع الأطراف الثالثة من تتبع بياناتهم، إذ يستفيد عدد من الخدمات بشكل كبير من مشاركة بيانات المستخدم الفريدة والقابلة للمشاركة مع تطبيقات خارجية ووكالات التسويق، وأشهر خدمتين تشتهرتان بتجميع معلومات المستخدمين هما «فيس بوك» وجوجل، وهم لا يتتبعان بيانات المستخدم فقط في أثناء استخدام منصاتهم، بل يسمحون للتطبيقات الأخرى بالقيام بذلك أيضًا.

في الواقع، في كل مرة سجل فيها المستخدم الدخول إلى تطبيق أو موقع ويب باستخدام بياناته على فيس بوك أو جوجل، تصبح حركاته الرقمية مرصودة بدقة شديدة، ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات بواسطة التطبيقات الخارجية لأغراض الإعلان أو المشاركة مع وسطاء البيانات.

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تحذير عاجل لمستخدمي «فيس بوك» و«جوجل» حول العالم.. غير هذه الإعدادات فورا

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هناك طرق للحد من كمية البيانات التي يشاركها فيس بوك وجوجل مع هذه الخدمات، وينصح خبراء الأمن السيبراني بسرعة تغيير عدد من الإعدادات على فيس بوك وجوجل للحفاظ على البيانات.

تغيير إعدادات الخصوصية في فيس بوك

لتغيير إعدادات الخصوصية والحفاظ لى البيانات على فيس بوك، يحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول إلى حساب فيس بوك ثم النقر فوق السهم المتجه لأسفل أعلى الزاوية اليمنى وتحديد «الإعدادات والخصوصية»، ومنها الدخول إلى «التطبيقات ومواقع الويب» في القائمة الموجودة على الجانب الأعلى، بعدها يجب أن يكون المستخدم قادرًا على رؤية قائمة بتطبيقات الجهات الخارجية وخدماتها التي ربط بها حسابه على فيسبوك على مر السنين، ومن هناك يمكنك إزالة أي موقع لا يريد أن يتبعه.

تغيير إعدادات الخصوصية في جوجل

أما عن تغيير هذه الإعدادات في جوجل، فأولاً ينبغي تسجيل الدخول إلى حساب جوجل ثم التحقق من صفحة الحسابات المرتبطة، فمنها سيتمكن المستخدم من رؤية أي حسابات سجل فيها باستخدام حساب جوجل الخاص به، وفي حال أراد إلغاء وصول أي موقع أو خدمة منهم، فما عليه سوى النقر فوق «إلغاء الارتباط».