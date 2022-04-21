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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعد المكسرات ذات نفع كبير لصحة الإنسان، فهي تساهم في تخفيف الوزن، وتحسين صحة القلب، وتمد الجسم بالفيتامينات.

وهنا نستعرض لكم أفضل المكسرات المفيدة للصحة التي يفضل تناولها في رمضان، وفق ما أورد موقع "stylecraze".

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مكسرات تمنع انسداد الشرايين.. تناولها في رمضان

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-الفستق

وهو نوع شائع من المكسرات يحتوي على نسبة عالية من الألياف، فهو يحسن من مستويات الكوليسترول الجيد، ويقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك ضغط الدم والوزن وحالة الأكسدة، ويقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة دسمة.

-اللوز

يقلل اللوز من الكوليسترول الضار LDL والكلي وLDL المؤكسد، ويساعد أيضاً في إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

كما أنه يساهم في خفض ارتفاع نسبة السكر في الدم التي تحدث بعد تناول وجبة دسمة بنسبة تصل إلى 30٪ لدى مرضى السكري ولكن ليس بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الأصحاء.

-الكاجو

اتباع نظام غذائي يحتوي على 20 ٪ من السعرات الحرارية من الكاجو يحسن ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي.

ولاحظت دراسة أخرى أنه يزيد من إمكانات مضادات الأكسدة، ويقلل من ضغط الدم ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد.

-عين الجمل

هو من المكسرات المشهورة جدًا ومصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض ألفا لينولينيك (ALA)، كما أنه يقلل عددًا كبير من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، والتي قد تكون بسبب محتواها العالي من ALA والعناصر الغذائية الأخرى.

ويحسن أيضًا من العوامل الأخرى المتعلقة بصحة القلب، بما في ذلك ضغط الدم والتدفق الطبيعي له عبر جهاز الدورة الدموية، ويقلل الالتهاب، والذي يمكن أن يساهم في العديد من الأمراض المزمنة إذا لم يعالج في الوقت المناسب.

-البندق

مثل العديد من المكسرات الأخرى، يبدو أن البندق له آثار مفيدة على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالبندق يقلل من الكوليسترول الكلي والضار LDL والدهون الثلاثية، كما أنه يهدأ من علامات الالتهاب ويحسن وظائف الأوعية الدموية.