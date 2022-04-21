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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اثارت مشاهد انتشرت كالنار في الهشيم بين المصريين خلال الساعات الماضية، موجة من الانتقادات، بعد أن ظهرت سيدة تعتدي على إحدى الفتيات بسبب ملابسها، داخل عربة في مترو الأنفاق.

وكشفت مصورة الفيديو التي تدعى سلمى محمد، أنها شهدت الواقعة أثناء تواجدها في نفس العربة أثناء عودتها من جامعة حلوان، حيث فوجئت بالسيدة تنطلق غاضبة لتوبخ الشابة تعليقاً على ملابسها، قائلة "في شباب طالعة ونازلة وانتِ إزاي تلبسي كده".

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فيديو لمصرية تضرب فتاة داخل المترو بسبب ملابسها

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كما أضافت أن الفتاة ردت عليها مؤكدة أن ملابسها عادية ، "ومفيهاش حاجة"، مشيرة إلى أنه بعد ذلك بدأ الجدال بين الركاب بين مؤيد للسيدة ومدافع عن الشابة، معتبرين أن لها الحرية بارتداء ما يناسبها دون تدخل من أحد.

إلا ان المرأة الغاضبة ما أن رأت الشابة تصوير الواقعة، حتى قامت برمي الموبايل والتعدي اللفظي عليها. فيما حاول الركاب فض الشجار، دون جدوى

وأوضحت مصورة الفيديو أنها "صدمت بما حدث، فملابس زميلتها كانت عادية جدا.

إلى ذلك، أردفت قائلة:" حتى لو كانت ترتدي ملابس غير مناسبة، كانت نصحتها بشكل أفضل، خصوصا أن الست مش باين عليها أنها مريضة نفسيا خالص، بس تفكيرها هو اللي مريض"

وختمت مؤكدة أنها"لم تستطع مع زميلاتها طلب الشرطة، حيث اجبرن على النزول سريعاً من عربة المترو!.