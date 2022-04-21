عاجل : السعودية تعلن موعد عيد الفطر فلكيًا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة في المملكة العربية السعودية، عن الموعد الفلكي لغرة شهر شوال، عيد الفطر المبارك لعام 1443 هـ/ 2022 م.

المملكة العربية السعودية تعلن عن موعد عيد الفطر المبارك فلكياً

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، في منشور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم السبت 29 رمضان 1443 هـ، الموافق 30 أبريل 2022 م، حسب تقويم أم القرى، عند الساعة 06:31 مساء، قبل حدوث الاقتران، وقبل غروب الشمس التي ستغرب بعد ذلك عند الساعة 06:46 مساء، ما يعني بأن رؤية القمر مستحيلة هذا اليوم.

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عـــــــاجل : السعودية تعلن موعد عيد الفطر فلكيًا

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ولفتت الجمعية إلى أنه سيتبع ذلك بساعات وصول القمر منزلة الاقتران عند الساعة 11:28 مساء، منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها، وذلك بالتزامن مع كسوف جزئي للشمس غير مشاهد في السعودية أو الوطن العربي.

وفي يوم الأحد 30 رمضان 1443 هـ، الموافق 01 مايو 2022 م، حسب تقويم أم القرى، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:47 مساء، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 7 درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" 08 درجات، وإضاءته 0.5%، وستكون رؤيته بواسطة التلسكوب أو التصوير، ومهيأة بصعوبة بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة، وسيغرب عند الساعة 07:24 مساء بعد 37 دقيقة بعد غروب الشمس.

وأشارت إلى أنه سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق)، وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققاً في اليوم التالي.

أما في يوم الاثنين 01 شوال 1443 هـ، الموافق 02 مايو 2022 م، حسب تقويم أم القرى، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:47 مساء، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 18 درجة، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" 19 درجة، وإضاءته 2.9%، وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة، وسيغرب عند الساعة 08:19 مساء، بعد ساعة و32 دقيقة من غروب الشمس.

وأضافت الجمعية الفلكية بجدة أن ما ذكر سابقاً هو توضيح للجانب العلمي فقط، مشيرة إلى أن بداية شهر شوال وعيد الفطر السعيد ستحدد بناء على ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا السعودية.

وفي السياق نفسه، فقد توقع خبير الفلك والمناخ السعودي، الدكتور خالد الزعاق، في وقت سابق، أن الموعد الفلكي لعيد الفطر المبارك سيكون يوم 2 مايو القادم. وقال الزعاق في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، إن عدة رمضان ستكون 30 يوماً، وينتهي يوم الأحد الثاني من مايو، ويوافق يوم عيد الفطر يوم اثنين.