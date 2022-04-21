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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ،الركب و الأكواع من أكثر الأماكن في الجسم التي تتعرض للاسمرار وذلك بسبب الاحتكاك والجفاف الشديد في الجلد في هذه المناطق والذي يجعل هذه المناطق غامقة عن باقي أجزاء الجسم، ودائما ما نجد الكثير يلجأ الي عمل جلسات التقشير الكيميائي لهذه المناطق والتي تكون لها تكلفة عالية جدا وتحتوي على مواد قوية جدًا على الجلد يمكن أن تسبب ألتهاب شديد، ولذلك من الأفضل تقشير هذه المناطق في البيت وذلك باستخدام مكونات طبيعية لضمان عدم وقوع أي ضرر على الجلد، وخلال السطور التالية سنتناول عرض المكون الطبيعي السحري الذي يمكن استخدامه لتفتيح الركب والاكواع.

خطوات تقشير وتبيض الاكواع والركب في البيت بنصف ليمونه فقط

الليمون يحتوي على مجموعة من الأحماض منها الستريك الذي يساعد في التخلص من الاسمرار في الجلد ويقلل من صبغة الميلانين بشكل كبير وبالتالي يبدو الجلد أفتح، ويساعد الليمون في التخلص من الخلايا التالفة التي تتراكم على هذه المناطق ويجعلها داكنة، ويمكن استخدام الليمون مع البيكنج بودر بالطريقة التالية:-

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نصف ليمونة وقولي وداعاً لسواد الركب والاكواع مجربة تبييض وتقشير وترطيب وإزالة سواد السنين من أول استعمال

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نضع معلقة من البيكنج بودر مع معلقة من الحليب المجفف ونقلبهم.

نستخدم نصف ليمونة حيث نضعه في الخليط ونبدأ في فرك المنطقة لمدة عشر دقائق.

نترك الخليط على الكوع او الركب عشر دقائق حتى يجف وبعد ذلك نقوم بغسل المنطقة.

خطوات التخلص من اسمرار وخشونة الركب والاكواع في عشر دقائق

خليط القهوة من افضل الخلطات التي يمكن استخدامها للقضاء على أي مكان داكن في الجسم وخاصة الاكواع والركب حيث أن هذا الخليط يرطب المنطقة بشكل قوي وبالتالي يقلل من الجفاف يساعد في تجديد الخلايا وتبيض هذه المناطق بشكل فوري ويتم تحضير هذه الخلطة واستخدامها بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقة من القهوة مع معلقة كبيرة جيلاتين.

نضع عليهم معلقة عسل لترطيب ومعلقتين ماء ورد ونمزج الخليط.

نذيب الخليط في الميكروويف ثلاث دقائق وبعد ذلك نفرده على الاكواع والركب.

بعد أن يجف الخليط نقوم بتقشيره برفق، ونشطف المكان ونقوم لترطيب بمرطب ثقيل مثل الفازلين بشكل منتظم لتقليل تعرض الاكواع والركب للحفاظ.