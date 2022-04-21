نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أذهلت أطباء الأسنان طريقة سحرية لتبيض الأسنان كاللؤلؤ وانت في منزلك وإزالة الجير الرائحة الكريهة في 3 دقائق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تبيض الاسنان كاللؤلؤ بمكون في المنزل من الممكن أن يتم بطريقة آمنة وسريعة بالاعتماد على هذا المكون الطبيعي المتميز، ومن خلال السطور المقبلة نعرض هذا المكون وكيفية استعماله وأهم الطرق والخطوات الصحيحة والتي تيسر عليك استعمال هذا المكون ليكون هو المكون الأفضل الذي يساعد في الإزالة السريعة لأي تراكمات من الجير قد تكون متواجدة بالأسنان، وفيما يلي من فقرات نوضح أهم الطرق الأخرى، والتي توفر أفضل روتين للعناية بالأسنان والعمل على تبييضها.

تبيض الاسنان كاللؤلؤ بمكون في المنزل

تبيض الاسنان بمكون في المنزل وجعلها ببياض اللؤلؤ من خلال الاعتماد على التنظيف للأسنان باستعمال الملح، فالملح يعتبر من بين أهم المكونات الذي له دور في التخلص التام من أي تراكم للطبقة الصفراء أو طبقة البلاك على المينا من الخارج للأسنان، فأهم ما يجب اتباعه حال الاستعمال لمكون الملح ما يلي:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

أذهلت أطباء الأسنان طريقة سحرية لتبيض الأسنان كاللؤلؤ وانت في منزلك وإزالة الجير الرائحة الكريهة في 3 دقائق

وداعًا للسحر .. الشيخ الشعراوي يكشف عن دعاء إبطال السحر: ما من أحد قرأه إلا أبعد الله عنه السحر (فيديو نادر)

5 علامات في الصباح تدل على أن مستويات السكر في الدم لديك مرتفعة للغاية.. تعرف عليها وماذا يدب عليك فعله لخفضه

فاكهة معروفة تسيطر على مرض السكر وتمنع ارتفاع ضغط الدم وتقوي النظر والمناعة وتنقص الوزن وتحارب االأنفلونزا

نقص فيتامين B12 يؤدي إلى فقر الدم الخبيث وهشاشة في العظام وصعوبة في المشي وتنميل اليدين والقدمين ودمار العضلات.. إليك أهم الأعشاب التي تعوض النقص

مشروب الكمون قبل النوم يسيطر على مستويات السكر في الدم وفوائد سحرية أخرى يحتاجها جميع الرجال والنساء

وداعًا لارتفاع وانخفاض الضغط .. أعشاب بسيطة ومعروفة تنهي معاناتك إلى الأبد (لا تفوتك معرفتها)

علامات ليلة القدر وأدعيتها كما ورد عن سيدنا محمد .. شاهد ما هي مع 25 وصية نشرتها الإفتاء المصرية لقيام ليلة القدر

نقص فيتامين " د " يستنزف قوة العظام والعضلات لديك.. إليك علامات في جسدك نهارا تدل على نقص هذا الفيتامين الهام لجسمك

فاكهة معروفة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل حير الكثير من الاطباء (تعرف عليها الآن)

رخيصة الثمن ومنتشرة في المولات .. عشبة سحرية تعالج اضطرابات القلب و الشرايين وتخفف إلتهاب المسالك البولية وتقضي على السعال

علامة في الصباح تدل على انخفاض شديد في متسويات فيتامين B12 الهام لجسمك

خطوات لتنظيف الأسنان وتبييضها باستعمال الملح

الخطوة الأولى تكون بالاستعمال لمكون ملح الطعام.

يتم وضع كمية الملح بقدر الملعقة الواحدة، ويتم تذويبها تمامًا بكوب من المياه الفاترة.

يتم استعمال الملح ومحلوله المطهر للمضمضة بشكل يومي للتخلص من أي تراكم للجير والإزالة لطبقة الاصفرار التي تبدو على الأسنان وتكون من مسببات مظهرها السيء.

المضمضة الملحية من المفضل استعمالها بشكل يومي لتلافي أي تراكم للكلس على الأسنان.

استعمال الفحم لتبييض الأسنان

بالإمكان استعمال مكون الفحم فهو مبيض قوي جدا للأسنان ولكن يرجي اتباع ما سيلي في تلك النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال الفحم وطحنه بشكل كامل ليتحول بعدها لبودرة مسحوقة.

يتم أخذ نصف ملعقة من مكون الفحم البودرة، ولا بد من الفرك الجيد للأسنان بواسطته، وهذا يساعد في التخلص تمامًا من تواجد الجير أو الكالسيوم والذي يترسب على الأسنان ويضفي عليها اللون السيء.

من الممكن استعمال بودرة الفحم وبشكل يومي للحصول على الأسنان البيضاء اللامعة.

الفحم ليس له أي أضرار و آثار جانبية حيث يستعمل أيضا كنوع من أنواع المواد المطهرة للأسنان.