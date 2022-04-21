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صنعاء - ميسرا اسماعيل - "السحر ليس خرافة.. السحر واقع بس واقع تخييلي" يقول الشيخ الشعراوي في إحدى لقاءاته النادرة متحدثًا عن حقيقة السحر، مؤكدًا أن السحر علم، إذ قال عنه تعالى: "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ"، فالسحر شيء يعلم، وما أنزل على بابل أتى به الشياطين من الملائكة، وقبل أن يعلموه لأحد يخبرونه أنهم سيعطونه قوة يستطيع أن يسخر بها جنسًا أقوى منه وهو الجن، قائلًا أن الجن اعلى من الإنسان لكن أعطى الله القدرة للإنسان كي يسيطر عليه، حتى يعلم أن القوة ليست بالعنصر ولكن بالإرادة.

وقال الشعراوي إن معنى قوله تعالى أن السحر فتنة، لأن الإنسان يتعلم السحر يأخذ قدرة ترفع فرصته عن غيره من بني جنسه، فقد يطغيه عليه، فالأفضل ألا يتعلمه، ولكن يؤكد الشعراوي أن السحر ليس حقيقة ولكنه تخييل، وأشار إلى أنه كان يعرض عليه كثيرًا هذه المسائل من سحر له ونحوه، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى دعاء استنبطه من قراءته في القرآن وطبعه في كلاشيه، ما قرأه إنسان إلا وأبعد الله عنه السحر، ونص الدعاء هو:

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وداعًا للسحر .. الشيخ الشعراوي يكشف عن دعاء إبطال السحر: ما من أحد قرأه إلا أبعد الله عنه السحر (فيديو نادر)

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"اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: (وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ)".