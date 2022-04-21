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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الحرنكش أحد أنواع الفاكهة الموسمية الموجدة حاليا بوفرة والتى تكتسب شهرة كبيرة، وله أيضا الكثير من الفوائد الصحية العديدة.

تحتوى ثمار الحرنكش وفقا لتقرير موقع " food.ndtv" على فيتامين c بشكل أكبر من الليمون، لذا فهو مجدد جيد لخلايا البشرة وتعزيز جهاز المناعة، حيث توفر حصة وفيرة من الحرنكش ما يقرب من 18% من نسبة فيتامين C للجسم.

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فاكهة معروفة تسيطر على مرض السكر وتمنع ارتفاع ضغط الدم وتقوي النظر والمناعة وتنقص الوزن وتحارب االأنفلونزا

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الفوائد الصحية للحرنكش

فوائد الحرنكش لصحة العين



الحرنكش غنى أيضا بفيتامين "أ" الذي يحسن البصر والمناعة، كما أنه غنى بالحديد أيضا، ويوفر 14 % من الاحتياجات اليومية من فيتامين (أ) ، مما يمنع اعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالتقدم فى العمر.

فوائد الحرنكش فى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم



بسبب وجود المواد الكيميائية النباتية فى الحرنكش مثل البوليفينول والكاروتينات، يمكنها أن تنظم مستويات ضغط الدم المرتفع،لأن هذه المواد الكيميائية تحافظ مع ألياف البكتين القابلة للذوبان على مستويات الكولسترول الضار في الجسم وبالتالى تعزيز صحة القلب.

فوائد الحرنكش لصحة العظام

الحرنكش غنى بالكالسيوم والفوسفور ، الأمر الذى يساعد فى الحفاظ على صحة العظام، كما أنه يحتوي على نسبة جيدة من البكتين الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وبالتالي تقوية العظام وإدارة حالات طبية مثل الروماتيزم والتهاب الجلد.

الحرنكش مفيد لمرضى السكر

فوائد الحرنكش فى السيطرة على مرض السكر



تحتوي ثمار الحرنكش على ألياف هائلة قابلة للذوبان مثل الفركتوز والتي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكر، يمكن أن يساعد الحرنكش أيضا في خفض مستويات السكر في الدم، ولكن يجب استشارة الطبيب للتأكد من أنه لا يؤثر على مستويات السكر في الدم.

فوائد الحرنكش لفقدان الوزن



بسبب أنه قليل الدسم والسعرات الحرارية ، فأن حفنة منه كوجبة خفيفة يمكن أن تساعد فى فقدان الوزن، مكن أيضا وضعه على سلطة الفواكه أو سلطات الخضروات لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

فوائد الحرنكش فى الهضم



تلعب الألياف دورًا مهمًا في إدارة عمليات الهضم ، يحتوى الحرنكش على الألياف بشكل كبير التى تساعد على تهدئة الجهاز الهضمى المعوي ومنع الإمساك.

فوائد الحرنكش كمضاد للالتهابات



يمنع الحرنكش الالتهاب الناجم عن الألم والتورم والاحمرار ، بسبب وجود مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة به ، لذا قد يساعد الحرنكش في علاج اضطرابات مثل الربو الذي يمثل التهاب في القصبة الهوائية.

محاربة البرد والانفلونزا

فوائد الحرنكش فى محاربة البرد والانفلونزا



يمكن أن يحمى الحرنكش من نزلات البرد والأنفلونزا، بسبب مضادات الأكسدة التى يحتوى عليها والتى تكافح بصورة كبيرة نزلات البرد وفيروساته.