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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد مشروب الكمون (Cumin) جدًا مفيد لصحة الجسم عند شربه بأي وقت، لكنه يتميز بفوائد مضاعفة عند شربه قبل النوم.

فلنتعرف في ما يأتي على فوائد شرب الكمون قبل النوم إضافةً لطريقة تحضيره الصحيحة وفق ما نشره “ويب طب”:

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مشروب الكمون قبل النوم يسيطر على مستويات السكر في الدم وفوائد سحرية أخرى يحتاجها جميع الرجال والنساء

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للكمون فوائد عديدة، لكن يجب استشارة الطبيب قبل البدء بتناوله بانتظام، خاصةً الحوامل أو مصابي السكري.

– التغلب على الأرق

قد يساعد شرب الكمون قبل النوم على الحصول على ليلة نوم مريحة؛ لاحتوائه على كميات كبيرة من الميلاتونين (Melatonin) المهم للحصول على نوم عميق غير متقطع.

– تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي

قد يساعد الكمون في تحسين عملية الهضم والتخفيف من الام المعدة وانتفاخ البطن، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف القادرة على كل مما يأتي:

– تنظيم حركة الأمعاء.

– تعزيز فعالية إنزيمات الهضم

زيادة إفراز العصارة الصفراوية من الكبد، والتي تساهم في هضم بعض المواد الغذائية، مثل: الدهون.

تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

من فوائد شرب الكمون قبل النوم وفي أي وقت اخر أنه قد يحمي من أمراض القلب وينظم الضغط ومعدل ضربات القلب، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من البوتاسيوم.

– معالجة الالتهابات

للكمون خواص مضادة للالتهاب، مما قد يساعد في علاج بعض الأمراض الناتجة عن الالتهابات، مثل: الربو، وذلك عن طريق تهدئة عضلات القنوات الهوائية الملتهبة.



التحكم بسكر الدم

لبذور الكمون القدرة على تقليل مستوى الأنسولين في الدم، مما يساعد مصابي مرض السكري على التحكم بمستوى السكر في الدم.

طريقة تحضير مشروب الكمون

للحصول على فوائد شرب الكمون قبل النوم وفي أي وقت اخر يجب إعداده بالخطوات الصحيحة، وهي كما الاتي:

– غلي كوب من الماء.

– إضافة الكمون إلى الماء المغلي، وتركه منقوع لمدة 5 دقائق.

– تصفية مشروب الكمون، وشربه، كما يمكن إضافة عصير الليمون إليه.

المصدر: ويب طب