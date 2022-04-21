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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعض الأشخاص يعانون من اضطراب في الضغط إما العالي أو المنخفض، والذي يتسبب في الكثير من المشكلات وتعرض صاحبها لحالات حرجة من الإغماء ومشكلات في القلب والجسم بأكمله، ويعتبر الضغط العالي واحدا من الأمراض التي تُشكل خطورة على صحة المريض وتجعله يدخل في نوبة قلبية وسكتة دماغية، لذا يبحث المرضى عن علاج فعال للتخلص من الضغط العالي بالأعشاب والابتعاد عن الأدوية.

وقدم موقع «هُن» طرق علاج الضغط العالي بالأعشاب، وفق موقع مايو كلينيك الطبي.

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وداعًا لارتفاع وانخفاض الضغط .. أعشاب بسيطة ومعروفة تنهي معاناتك إلى الأبد (لا تفوتك معرفتها)

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علاج الضغط العالي بالأعشاب

الكثير من الطرق المختلفة يستخدمها المرضى وينصح بها الأطباء لعلاج الضغط العالي، إما من خلال الأدوية أو بواسطة الأعشاب والطرق المنزلية، التي تساعد على التخلص من تلك الآلام التي تسيطر على الشخص وتتسبب في ضرر على الصحة العامة.

الزنجبيل

يعتبر عشب الزنجبيل، واحدا من الأعشاب التي تستخدم في علاج الضغط العالي، إذ يعمل على توازن ضربات القلب ما يساعد على علاج الضغط، كما يحمي القلب من الجلطات المتفرقة في الجسم، إذ يعمل على توسيع الأوعية الدموية، ويمكن الاستفادة من أعشاب الزنجبيل من خلال خلطه مع اللبن الدافئ وتناوله، كما يمكن تقطيع الزنجبيل وغليه في الماء ويمكن إضافة السكر أو العسل له، فضلا عن إمكانية إضافته إلى الأطعمة والوجبات المختلفة.

الحبهان

يستخدم الحبهان في الكثير من الأطعمة، إذ تضيفه ربة المنزل إلى الوجبات حتى يعطي رائحة مميزة وطعمًا لذيذًا، كما يمكن استخدامه كعلاج للضغط العالي من خلال المداومة على تناول الحبهان يوميًا لمدة أسبوعين، فهو يساعد على تنظيم ضغط الدم في الجسم.

الثوم

الكثير من الأشخاص يعتقدون أن الثوم يُضاف للأطعمة فقط، ويجهلون فوائده الأخرى في التغلب على الكثير من الأمراض من بينها علاج ارتفاع ضغط الدم في الجسم، كونه يحتوي على مركب ثاني أكسيد النيتريك، الذي يساعد على ضبط الضغط المرتفع، إذ يعمل على تمدد الأوعية الدموية، واسترخائها.

القرفة

تتميز القرفة برائحتها الذكية والطيبة وطعمها اللذيذ حينما تُضاف للأطعمة المختلفة، ولكنها لها أيضا الكثير من الفوائد لعلاج الضغط العالي، ويمكن ذلك من خلال إما تناولها كمشروب أو إضافتها للأطعمة.