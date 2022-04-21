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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أدعية ليلة القدر وعلاماتها من أهم الكلمات التي يتم البحث عنها اليوم، من قبل الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فمع بداية العشر الأواخر من رمضان من كل عام هجري يتحرى المسلمين علامات ليلة القدر حتى يدركوها ويستفيدوا من خيرها، “ليلة القدر خير من ألف شهر” كما جاء في الكتاب العزيز، فهي أفضل ليلة في العام كله فهي الليلة التي أونزل فيها القرآن وكفى هذه الليلة فخراً هذا الحدث العظيم لتنال شرف أعظم الليالي، كما أن أجر العبادة في هذه الليلة مضاعف بالمقارنة في غيرها من الليلي، تنزل الملائكة برحماتها على الأرض لتنشر الرحمة والمغفرة على المسلمين.

ليلة القدر وسبب تسميتها بهذا الاسم

سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم تعظيم لها وتشريف، فالقدر هو الشرف كما يقال أنسان ذو قدر أي ذو مكانة عظيمة بين الناس، كما أنه يقدر فيها ما سيكون في تلك السنة، كما أنها تشير إلي القدر في العبادة أي أن العبادة فيها لها قدر وشأن عظيم عند الله في هذه الليلة، يفرق الله الأرزاق على عبادة ويقدر فيها الآجال والأعمار، وتسمى بليلة الأقدار والليلة المباركة، لأن الله ينزل بركته على عباده في الأرض في هذه الليلة.

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علامات ليلة القدر وأدعيتها كما ورد عن سيدنا محمد .. شاهد ما هي مع 25 وصية نشرتها الإفتاء المصرية لقيام ليلة القدر

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أدعية ليلة القدر المأثورة عن سيدنا محمد

اللهم أنك عفواً كريم تحب العفو فاعف عنا.

الهم شفع فينا الصيام والقيام ونبيك العدنان الهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أمهاتنا وآباؤنا.

الهم يا غني يا حميد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وكرمك عن من سواك.

الهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزة ومن عمل ومن عمل على ذلة الإسلام والمسلمين فأذلة.

الهم نسألك من الخير ما سألك به نبينا محمد ونعوذ بك من شر ما أستعاذ به نبينا محمد.

علامات ليلة القدر

اعتدال الجو فيها فلا يوصف بالحرارة أو البرودة، كما روي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، “ليلة القدر ليلة سمحه طليقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس في صبيحتها ضعيفة حمراء”

طلوع الشمس دون شعاع في صبيحة اليوم التالي لها، كما روي عن أبي بن كعب، ” أية ذالك أن تطلع الشمس من صبيحتها مثل الطست لا شعاع لها حتى ترتفع”.

النقاء والصفاء “أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمراً ساطعاً ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر”.

أدعية ليلة القدر وأهم وصايا الأفتاء في إحيائها

لا تأكل كثيراً حتى تستطيع القيام والطاعة.

لا بد من العزم على التوبة النصوحة في هذه الليلة المباركة.

أكثر من الدعاء والتضرع إلي الله في هذه الليلة والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

أبتعد عن المشاحنة أغفر لكل من اخطأ في حقك.

أقبل على المولى عز وجل بكل جوارحك حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله عز وجل.

ركز على الكيفية والإخلاص في الصلاة فليس المهم أن تنهي 100 ركعة دون خشوع وقلبك ساه.