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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر نقص فيتامين د حقيقة واقعة بالنسبة لمعظم الأيام حيث تصبح الأيام أقصر وتصبح أشعة الشمس للأسف مفهومًا بعيد المنال. عندما تكون مستوياتك منخفضة ، فقد تحدث أعراض أثناء النهار.

فيتامين د هو معدن أساسي يساعد على حماية الجسم من تلف العضلات أو العظام. ولكن من الأهمية بمكان أن تتجنب النقص في ما يسمى بفيتامين "أشعة الشمس" لأنه عند حدوث ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على كل من صحتك وحياتك اليومية.

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نقص فيتامين " د " يستنزف قوة العظام والعضلات لديك.. إليك علامات في جسدك نهارا تدل على نقص هذا الفيتامين الهام لجسمك

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يمكن أن يكون الإرهاق المستمر والتعب ، بغض النظر عن مقدار النعاس ، علامة تحذير على نقص فيتامين (د).

يمكن أن يترافق التعب مع ضعف العضلات والألم المزمن.

أظهرت دراسات الحالة أن مستويات الدم المنخفضة جدًا يمكن أن تسبب التعب الذي له تأثير سلبي شديد على نوعية الحياة.

لأن فيتامين (د) أساسي لصحة العظام ، فإن الكمية غير الكافية يمكن أن تسبب ضعف العظام والعضلات ، مما قد يؤدي إلى الإرهاق.

وجد الباحثون الذين أجروا دراسة شملت 174 مشاركًا يعانون من الإرهاق أن تناول فيتامين (د) التكميلي لمدة خمسة أسابيع أدى إلى تحسن كبير في أعراض التعب.

كتب المؤلفون: "عند فحص هذه المجموعة الصغيرة من المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين (د) والذين عانوا من أعراض إجهاد العضلات ، وجدنا أن المكملات قد حسنت هذه الأعراض بشكل كبير".

تشمل أعراض نقص فيتامين (د) الأكثر شيوعًا الإصابة بالمرض كثيرًا ، والأوجاع والآلام وآلام العظام أو الظهر.

يعتبر نقص فيتامين (د) شائعًا بشكل لا يصدق ، ومعظم الناس غير مدركين له.

إذا كان الشخص يعتقد أنه قد يكون لديه نقص ، فمن المهم التحدث مع طبيبك وفحص مستويات الدم لديك.

سيؤدي تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين د ، مثل الأسماك الدهنية أو منتجات الألبان المدعمة ، إلى تحسين مستوياتك.

يمكنك أيضًا العثور على مجموعة متنوعة من مكملات فيتامين (د) في المتاجر الصحية الرائدة.

قالت هيلث هارفارد إن نقص فيتامين (د) يمكن أن يستنزف قوة العظام والعضلات.

وأضاف الموقع الصحي: "هذا الفيتامين فريد من نوعه حيث يمكن لجسمك أن ينتجه عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس ، ولكن لا توجد أيضًا العديد من مصادر الغذاء الطبيعية منه.

يمكنك العثور عليه في بعض أنواع الأسماك (مثل التونة والسلمون) وفي المنتجات المدعمة مثل الحليب وعصير البرتقال وحبوب الإفطار.

"المكملات هي طريقة أخرى لضمان حصولك على ما يكفي من فيتامين د."

ما هي الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين د؟

يحتاج معظم الناس إلى حوالي 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا ، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات.

يحتاج أي طفل أصغر من عام واحد إلى ما بين 8.5 و 10 ميكروغرام يوميًا.

خلال أواخر الربيع إلى أوائل الخريف ، يجب أن يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين (د) من خلال ممارسة حياتهم اليومية.

ولكن قد يكون من الصعب الحصول على فيتامين د بين نهاية سبتمبر وبداية مارس.