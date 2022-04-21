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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تم تعديل المادة 75 من نظام المرور بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

مدة سداد المخالفة

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قرار مفاجئ.. السعودية تعدل قانون المخالفات المرورية وتسمح بالتقسيط والتخفيض وتضع عقوبة جديدة

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ونص تعديل المادة 75 على أنه في حال مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المادة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) لتسديد الغرامة.

الحجز على الأرصدة البنكية

وتضمن التعديل أنه إذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر".

تجزئة قيمة الغرامة

وشمل التعديل أنه يجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيرة المالية .