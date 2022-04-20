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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعتبر البطاطا الحلوة غنية بالبوتاسيوم، فتعزز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم، كما تعد مصدرًا للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الاساسي للطاقة في الجسم.

وتعمل البطاطا الحلوة على خفض نوبات هبوط السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين عند مرضى السكري، وتقوي المناعة وتكافح الالتهابات والأمراض العديدة، وخاصة أمراض البرد والشتاء.

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تعالج ضغط الدم وآلام القلب والشرايين ومختلف أنواع السرطانات .. نبتة موجودة في أسواق الخضروات يتجاهلها الكثيرون ويقبلون على هذا البديل

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وتحتوي على مادة الكولين التي تساعد على الاسترخاء وعلاج الأرق وتحسين التعلم والذاكرة والتقليل من الالتهابات المزمنة، كما تساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي والربو، وتكافح علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص.

وتحافظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي؛ فيما قد تلعب دور كبير في مكافحة بعض أنواع السرطانات، بما فيها سرطان البروستاتا وسرطان القولون وسرطان الرئة وسرطانات الفم.