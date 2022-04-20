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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعض ربات البيوت لا يكون لديها دراية ببعض من الحيل الذي تستخدم عند غسيل الملابس، ولكننا حرصين أن تعلمين كل شيء يخص البيت حتى تصبحين سيدة منزل كفأ بكل ما تقومين به، نعلم جيداً أن الملابس تتعرض إلى وجود بعض من البقع الذي يصعب التخلص منها حتى إذا قومتي باستعمال مبيض الملابس.

الذي في بعض الأحيان يكون السبب في تشويه مظهر الملابس لأنه يؤذي الملابس الملونة لكنه يناسب الملابس البيضاء، واليوم سوف نعلمك عن طريقة استعمال الليمون لتنظيف المنازل.

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كنز رباني مدهش.. ضعى كوب عصير ليمون في الغسالة سوف تحدث مفاجأة غير متوقعة ولن تصدقى النتيجة المذهلة

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كنز ..ضعى كوب عصير ليمون في الغسالة

لقد نصحت احد خبراء الاقتصاد المنزلي بأن يتم وضع شرائح الليمون أو كوب من عصير الليمون بدرج الصابون بالغسالة الأوتوماتيك أو حتى الغسالة العادية بالتحديد عند غسيل الملابس البيضاء مع القيام برفع درجة الحرارة التي تكون مناسبة للملابس القطنية.

فوائد الليمون لتنظيف الملابس البيضاء

يحتوي الليمون على عناصر فعالة تعمل على تفتت الدهون والقضاء عليها نهائياً ومن أهم فوائد الليمون للملابس الآتي:

يعتبر الليمون مبيض طبيعي يعمل على إزالة البقع بالإضافة إلى أنه يكون عبارة عن مادة مطهرة وعقمة للملابس ولكن لا يسبب لها أي ضرر مثل الذي يسببه الكلور.

يعطي الليمون رائحة عطرية طبيعية ولا يسبب حساسية لأي شخص يستخدمه فقد يتم إضافة كوب واحد من عصير الليمون للملابس أثناء دورة الغسيل.

من المواد الذي يمكنها القضاء على الصدأ ويستخدم في هذه الحالة بأكثر من طريقة يمكن وضع عصير الليمون على البقعة بشكل مباشر ثم يتم غلي بعض من الماء على النار وضعي المنطقة الموجود بها الصدأ فوق البخار لعدة دقائق وبعدها يتم غسلها بالطريقة المعتادة.

وضع عصير الليمون على الملابس المتساقط عليها بقع العصير.

طرق استخدام الليمون لتنظيف الملابس

هناك العديد من الطرق الذي يستخدم بها الليمون لتنظيف الملابس ومنها الآتي:

قومي بوضع قدر كبير على النار ضعي به مقدار مناسب من الماء وشرائح الليمون.

ثم يتم البدء في وضع الملابس البيضاء وتركيه يغلي على نار هادئة لبضعة دقائق.

قومي بتحريك الملابس بشكل منتظم ومن ثم يتم تصفيتها من الماء بعد 15 دقيقة.

ترفع الملابس من الماء ثم يتم وضعها في الغسالة بعد أن تبرد قليلاً.