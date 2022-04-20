عاجل : رشاد العليمي يصدر أول قرار جمهوري بتعيين هذه الشخصية البارزة وزيرا في الحكومة بعد أداء الملجس الرئاسي اليمين الدستورية في عدن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٩) لسنة ٢٠٢٢م بشأن تعيين محافظ عدن وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء. فيما يلي نصه .. قرار جمهوري رقم (9) لسنة 2022م بشأن تعيين وزيرا للدولة مجلس القيادة الرئاسي بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: بشرى سارة للنساء فقط.. نوري بشرتك قبل العيد وإليكي طريقة عمل سيروم لبان الدكر لشد الوجه وتبييضه والتخلص من التجاعيد أسرار صادمة.. ما لا تعرفه عن نجل جمال عبدالناصر .. فنان شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه والمفاجأة الكبرى من هي والدته؟؟ كنز رباني لجميع البنات والنساء.. معجزة كريم النشا والليمون لتبيض البشرة والأماكن الغامقة بالجسم من أول استعمال (طريقة التحضير والاستخدام) "يخدع الضحايا ".. تحذير هام وعاجل لمستخدمي "أندرويد" من فيروس يسرق الحسابات البنكية والصور الشخصية خلال لحظات! طريقة عمل بسكويت النشادر لعيد الفطر المبارك واحلى طعم طريقة سحرية وبسيطة تنظف القولون وتخلصك من البراز المتحجر والرائحة الفاسدة وتطرد الأمراض من المعدة عصير يسبب حدوث الجلطات عند تناوله في هذه الحالة.. وخبيرة تغذية طبية تكشف السر الذي لا يعرفه الجميع !! تعرف على أفضل خلطة طبيعية في المنزل لتبييض الأسنان وتلميعها في دقيقتين فقط نقص هذا الفيتامين في جسمك يسبب لك الشيب والشيخوخة المبكرة وضعف القدرات العقلية.. وهذه الأطعمة تعالج المشكلة ملعقة من القهوة والنشا.. خلطة سحرية لتبييض وشد الوجه وازاله البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال (طريقة الاستخدام) وعلى قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩١م بشأن الخدمة المدنية وعلى القرار الجمهوري رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١١م وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلى الاعلان الرئاسي الصادر بتاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٢م بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي. وبناء على موافقه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي. قرر مادة (1): يعين الاخ احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء. مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل : رشاد العليمي يصدر أول قرار جمهوري بتعيين هذه الشخصية البارزة وزيرا في الحكومة بعد أداء الملجس الرئاسي اليمين الدستورية في عدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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