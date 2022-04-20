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صنعاء - ميسرا اسماعيل - سيروم لبان الدكر لشد البشرة، يعتبر سيروم اللبان الدكر من الوصفات المشهورة والأساسية للعمل على شد البشرة، لذلك استخدامات سيروم لبان الدكر لشد البشرة يعتبر من أهم الأمور التي لابد من المحافظة عليها، بل لابد من جعلها عبارة عن روتين يومي يتم المحافظة عليه لشد البشرة بشكل جيد وطبيعي، واليوم من خلال هذا المقال سنوفر إليكم طريقة عمل سيروم للنضارة وشد البشرة وتبييضها خلال أيام قليلة من الاستخدام.

فوائد سيروم اللبان الدكر

يعمل هذا السيروم على تقديم أفضل النتائج دائمًا على البشرة، كما أنه يقدم الكثير من المهام والمميزات المختلفة، التي من أهمها ما يلي:

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بشرى سارة للنساء فقط.. نوري بشرتك قبل العيد وإليكي طريقة عمل سيروم لبان الدكر لشد الوجه وتبييضه والتخلص من التجاعيد

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يعمل على شد الوجه ويساعده في التخلص من جميع التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تتواجد على الوجه وتتواجد حول الفم والعين.

يعمل أيضًا على تبييض البشرة، ويساهم في استعادتها للنضارة من جديد.

كما أن يقوم بإزالة جميع الجلد الميت المتواجد على البشرة، ويساعد في التخلص تمامًا من التصبغات.

يعمل كذلك على إعادة الرونق الرائع للبشرة مرة أخرى.

وصفة ماسك السيروم بلبان الدكر لشد البشرة

المكونات:

جل صبار.

لبان الدكر.

كبسولة من الفيتامين E.

طريقة التحضير:

تؤخذ كمية من لبان الدكر وتنقع في كوب ماء وتترك لمدة ليلة كاملة.

يقلب المنقوع ثم يتم تصفيته من الحصى ويتم الاحتفاظ بالماء.

يضاف جل الصبار إلى ماء المنقوع على أن تكون كمية الصبار بنصف كمية المنقوع.

يتم المزج جيدا حتى تجانس القوام.

تضاف كبسولة الفيتامين E إلى المزيج وتوضع في زجاجة محكمة الغلق.

يتم وضعه قبل النوم على بشرة نظيفة، ويحذر من التعرض للشمس بعد وضع السيروم.

أهمية الترطيب بعد استخدام السيروم

من الضروري أن يتم ترطيب البشرة جيدًا بعد استعمال سيروم لبان الدكر لشد البشرة، وهذا لأنه يساعد على منع البشرة من الجفاف حيث إن لبان الدكر مع أنه يحتوي على الكثير من الفوائد التي تفيد البشرة، إلا أنها يعمل على جفافها بعض الشيء، فلابد من محاولة السيطرة على ذلك من خلال التركيب بعد وضع السيروم، ويراعى عدم الخروج به في الشمس.