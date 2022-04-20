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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد الفنان المصري جمال عبدالناصر واحد من أشهر ممثلي الدراما المصرية، رغم أنه مقل في أعماله، ولكن له بصمة شهد له بها النقاد.

الفنان جمال عبدالناصر متزوج من الفنانة فاطمة الكاشف، ويعيش حياة مستقرة معها منذ سنوات، وأنجب منها ابنيه مهاب ومازن جمال عبدالناصر، والذي يعمل كمدير تصوير.

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أسرار صادمة.. ما لا تعرفه عن نجل جمال عبدالناصر .. فنان شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه والمفاجأة الكبرى من هي والدته؟؟

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ونشأ الفنان الشاب مازن جمال عبد الناصر وسط عائلة فنية فهو نجل الفنان الكبير جمال عبد الناصر والفنانة الكبيرة فاطمة الكاشف، ما جعله يسير علي نهج والديه الفني والذي شارك مؤخراً في مسلسل إلا أنا بـحكاية "أمر شخصي " ومسلسل "سكن بنات"ومسلسل "حي السيدة زينب".

وكشف الفنان مازن عن تطورات شخصيته في مسلسل "حي السيدة زينب" وإلي أي مدي سيصل الصراع بين الأباء والأبناء، معرباً عن مدى سعادته لمشاركته وسط كوكبة كبيرة من النجوم في مسلسل حي السيدة زينب وعن ردود الأفعال التي وردته.