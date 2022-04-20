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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعاني معظم الإناث من تغير لون البشرة في فصل الصيف بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس الشديدة، وعلى الرغم من استخدام الكثيرات للواقي الشمسي إلا أن لون البشرة يتأثر ويتغير عن باقي لون الجسم، لهذا تبحث جميع النساء عن طريقة فعالة لتوحيد لون البشرة وتخليصها من الاسمرار، لذلك نقدم لكم أقوى ماسك منزلي من مكونات طبيعية.

كريم النشا والليمون لتبيض البشرة

ويعتمد هذا الماسك على مكونين هما النشا والليمون، وهذا لأن النشا غني بفيتامين أ الفعال في تفتيح البشرة وتخليصها من الجلد الميت، كما يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يمنح البشرة نضارة كبيرة ويحفز إنتاج الكولاجين فيها، ولعمل هذا الماسك نحتاج إلى ملعقة كبيرة من النشا وربع كوب من عصير الليمون، نقوم بخلطهم سوياً ثم ننظف البشرة جيداً ونوزع الخليط على كامل الوجه ماعدا المنطقة المحيطة بالعين، وبعد مرور ربع ساعة نقوم بغسل الوجه وترطيبه جيداً بكريم أو زيت مناسب، نكرر هذا الماسك مرتين فقط في الأسبوع.

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كنز رباني لجميع البنات والنساء.. معجزة كريم النشا والليمون لتبيض البشرة والأماكن الغامقة بالجسم من أول استعمال (طريقة التحضير والاستخدام)

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معجزة كريم النشا والليمون لتبيض البشرة

يمكن عمل ماسك اخر لتفتيح البشرة بالاعتماد على الليمون والنشا، حيث يتم خلط ربع كوب من النشا مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من الملح، نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسل البشرة وترطيبها، نكرر هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.

ماسك النشا والليمون للتفتيح الفوري للبشرة

يمكن عمل ماسك أخر يتكون من ثلث كوب من السكر وثلث كوب من الماء وثلث كوب من النشا ونصف كوب من ماء الورد وعصير ليمونة صغيرة، نقوم بخلط الماء والسكر ثم نرفعهم على النار ونضيف ماء الورد والنشا ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي. ويتم وضع الخليط على البشرة، نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد قليلاً، ننظف البشرة ونوزع الخليط عليها ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر ونكرر هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة وسريعة والتخلص من التجاعيد.

كما يمكن عمل ماسك أخر يعتمد على ملعقة واحدة من النشا وملعقة واحدة من عصير الليمون وبياض حبة من البيض ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، نقوم بخلطهم سوياً ونوزع الخليط على بشرة نظيفة ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسل البشرة بالماء ونرطبها جبداً، نكرر هذا الماسك مرتين فقط في الأسبوع>