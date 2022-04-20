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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أشارت دراسات إلى أن عصير العنب يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المفيدة جدا للجسم، والتي تساعد على تقوية المناعة ودعم الجسم في مواجهة الأمراض، لكن بعض الأشخاص عليهم الحذر عند تناوله لأنه قد يسبب لهم الجلطة القاتلة.

كرات العنب تخفي “سراً لا يعرفه الجميع”

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عصير يسبب حدوث الجلطات عند تناوله في هذه الحالة.. وخبيرة تغذية طبية تكشف السر الذي لا يعرفه الجميع !!

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وبحسب المقال المنشور في موقع “msn”، هناك عنصر غذائي واحد لا يعرفه الكثيرون وهو هام جدا ويتواجد في كرات العنب الصغيرة وفي عصير العنب أيضا.

ونوه المقال إلى أن هذه الكرات الصغيرة تحتوي على “فيتامين ك” الذي يلعب دوراً هاماً في الجسم، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

عصير العنب خطير على مرضى الجلطات… لماذا؟

وبحسب الخبيرة والطبيبة، كيلسي لورانز، العاملة في مؤسسة “Graciously Nourished”، فإن “فيتامين ك هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تجلط الدم”. وتضيف، إن “نقص فيتامين ك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكدمات أو النزيف المفرط عندما يصاب الإنسان بجرح لأنه لا يوجد ما يكفي في الجسد لمساعدة الدمك على التجلط (التخثر)”.

من يتناول هذه الأدوية يجب عليه الحذر

وتؤكد لورانز، أن “الأشخاص الذين يتناولون أدوية تعمل على منع تجلط الدم يحجب عليهم الانتباه من نسبة فيتامين ك”.

وتتابع الخبيرة، إن “تناول الكثير من فيتامين ك أو القليل منه أثناء تناول دواء مسيل للدم يمكن أن يجعل الأدوية غير فعالة أو فعالة للغاية، ما يؤدي إلى حدوث جلطات دموية مهددة للحياة أو نزيف وكدمات”.

وبحسب المقال: “إذا كنت تتناول مميعات الدم (مثل الكومادين أو الوارفارين) ، فلا داعي للذعر، أو حتى استبعاد العنب من نظامك الغذائي بالضرورة”.