نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مشروب سحري على الريق سيخلصك تماما من دهون البطن و الأرداف من أول أسبوع على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المؤكد إن هناك الملايين من الأشخاص من الرجال و النساء الذين يعانون من مشكلة تراكم دهون البطن و الأرداف مما يؤدي إلى ظهور الكرش و الترهلات وهذا ما يزعج الكثير منا، مشكلة دهون البطن والأرداف من المشكلات الصعبة و من الصعب التخلص منها بسهولة لهذا يلجأ الكثير منا بالذهاب الى عيادات التغذية واتباع نظام غذائي أو ما يسمى بالريجيم أو إقامة التمارين الرياضية ، من المؤكد أن هذه الأشياء كلها تساعد على إنقاص الوزن وتحافظ على الصحة واللياقة البدنية ولكن هناك نتائجها تكون على المدى البعيد لهذا يمل البعض من اتباع هذه الطرق المعتادة لهذا بحثنا لكم كثيراً حتي وجدنا مشروب سحري سوف يقضي تماماً على دهون البطن و الأرداف.

مقادير مشروب التخسيس للقضاء على دهون البطن والأرداف

هناك العديد من المشروبات التي تساعدك فى القضاء على دهون البطن والأرداف، ولكن هذا المشروب سحري وآمن ومجرب ومضمون، ومكوناته هي:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

نقص هذا الفيتامين في جسمك يسبب لك الشيب والشيخوخة المبكرة وضعف القدرات العقلية.. وهذه الأطعمة تعالج المشكلة

ملعقة من القهوة والنشا.. خلطة سحرية لتبييض وشد الوجه وازاله البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال (طريقة الاستخدام)

هذه السيدة وضعت كاميرات المراقبة في منزلها ثم هربت بعد أسبوعين.. شاهد مالذي ظهر في التسجيلات (الصور).

مشروب سحري على الريق سيخلصك تماما من دهون البطن و الأرداف من أول أسبوع

إذا ظهرت هذه العلامة في “أذنيك” فأنت بحاجة إلى فيتامين B12 الحيوي والمهم لجسمك

طريقة عمل البيتيفور بكل سهولة وإليكي أسرار نجاحه

سم قاتل.. انتبه لا تخلط هذه الفواكة والخضروات مع بعضها مهما يكون السبب فالنهاية وخيمة على حياتك وحيات أسرتك

لن ترمي قشر البطاطس بعد اليوم.. اقرأ هذه المعلومات وستغير قناعتك (فوائد ثمينة)

عروض تقسيط سيارات هيونداي 2022 بدون دفعة أولي فترة سداد تصل لـ60 شهرا .. “بسعر مغري جدا” من شركة عبداللطيف جميل وشركة اليسر في السعودية

عشبة سحرية تعزز صحة الدماغ وتقوي جهاز المناعة وتخفف التوتر والتهابات المفاصل وتحمي العيون من الاضرار وفوائد أخرى لا تخطر على بال

هذه الأطعمة تخفض نسبة السكر في الدم فورا وتقلل مستويات الجلوكوز والكوليسترول بشكل أهذل الأطباء .. تعرّف عليها

إضافة هذه المادة إلى مزيج من الزنجبيل والعسل تمنحك قوة وحيوية ورغبة جامحة لم تشعر بها من قبل! (تعرف عليها)

قشور هذه الفاكهة تخفض السكر في الدم وتعزز هرمون الأنسولين (لا ترميها)

استيقاظك وأنت على هذه الحالة مؤشر خطير على انخفاض مستويات فيتامين B12 (لا تتجاهلها)

7 أوراق من ورق الغار.

ملعقة من القرفة.

عصره ليمون.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.

هذه هي مكونات وصفتنا السحرية و المضمونة للقضاء على دهون البطن والارداف.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بوضع كوب من الماء في إناء على النار حتى يتم الغليان.

بعد ذلك نضع 7 أوراق الغار و ملعقة في القرفة في ال في كوب ثم نقوم بصب الماء المغلي عليهم.

نقوم بتغطية الكوب لمدة ربع ساعة

ثم نقوم بتصفية المشروب و نضيف عصرة الليمون و العسل ونقلبها.

نقوم بشرب المشروب في الصباح على غير ريق، وفي المساء بعد العشاء.

بهذا المشروب خلال أسبوع فقط ستلاحظين الفرق في المقاس وفي المظهر.

مشروب الزنجبيل بالقرفة للقضاء على الدهون

يعد الزنجبيل من أهم وأكثر الأعشاب التي تستخدم في التخسيس وانقاص الوزن، ومكونات المشروب هي:

كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة تحضير مشروب الزنجبيل بالقرفة

في البداية نقوم بوضع كوب من الماء في وعاء على النار وعندما تغلي نقوم بوضع الزنجبيل و القرفة.

نتركهم يغلو لمدة دقيقة، ثم نرفعها من على النار.

بعد ذلك نصفي مشروب التخسيس ونقوم بتناول كوب كل صباح.

نصائح لتجنب تراكم دهون البطن و الأرداف

لابد من تجنب تناول السكريات و الحلويات بكثرة.

الإكثار من شرب الماء، الماء من أكثر الأشياء التي تساعد على القضاء على دهون البطن كما أنها مليئة بالفوائد.

الحرص على تناول الأكلات الصحية والبعد عن تناول الدهون الأكلات الدسمة.

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشر.

الإكثار من شرب مشروبات الأعشاب الساخنة مثل القرفة، الزنجبيل.

يفضل تناول كوب من الماء الدافئ كل يوم في الصباح على الريق.