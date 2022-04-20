نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نقص هذا الفيتامين في جسمك يسبب لك الشيب والشيخوخة المبكرة وضعف القدرات العقلية.. وهذه الأطعمة تعالج المشكلة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر نقص فيتامين ب 12 من الفيتامينات المهمة التي قد تحدث مجموعة كاملة من المشاكل الصحية عندما يفتقر إليها الشخص. إذا بدأ شعرك في الظهور بطريقة معينة ، فقد يعني ذلك أنك بحاجة إلى زيادة مستويات B12.

فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي يمتصه الجسم من خلال تناول أطعمة معينة. وتتمثل وظيفته الأساسية في الحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم والمساعدة في تكوين الحمض النووي ، المادة الوراثية في جميع الخلايا. ومع ذلك ، في بعض الناس ، يتم إعاقة تناول B12 الغذائي. عندما يحدث هذا ، قد يحدث الشيب المبكر.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

نقص هذا الفيتامين في جسمك يسبب لك الشيب والشيخوخة المبكرة وضعف القدرات العقلية.. وهذه الأطعمة تعالج المشكلة

ملعقة من القهوة والنشا.. خلطة سحرية لتبييض وشد الوجه وازاله البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال (طريقة الاستخدام)

هذه السيدة وضعت كاميرات المراقبة في منزلها ثم هربت بعد أسبوعين.. شاهد مالذي ظهر في التسجيلات (الصور).

مشروب سحري على الريق سيخلصك تماما من دهون البطن و الأرداف من أول أسبوع

إذا ظهرت هذه العلامة في “أذنيك” فأنت بحاجة إلى فيتامين B12 الحيوي والمهم لجسمك

طريقة عمل البيتيفور بكل سهولة وإليكي أسرار نجاحه

سم قاتل.. انتبه لا تخلط هذه الفواكة والخضروات مع بعضها مهما يكون السبب فالنهاية وخيمة على حياتك وحيات أسرتك

لن ترمي قشر البطاطس بعد اليوم.. اقرأ هذه المعلومات وستغير قناعتك (فوائد ثمينة)

عروض تقسيط سيارات هيونداي 2022 بدون دفعة أولي فترة سداد تصل لـ60 شهرا .. “بسعر مغري جدا” من شركة عبداللطيف جميل وشركة اليسر في السعودية

عشبة سحرية تعزز صحة الدماغ وتقوي جهاز المناعة وتخفف التوتر والتهابات المفاصل وتحمي العيون من الاضرار وفوائد أخرى لا تخطر على بال

هذه الأطعمة تخفض نسبة السكر في الدم فورا وتقلل مستويات الجلوكوز والكوليسترول بشكل أهذل الأطباء .. تعرّف عليها

إضافة هذه المادة إلى مزيج من الزنجبيل والعسل تمنحك قوة وحيوية ورغبة جامحة لم تشعر بها من قبل! (تعرف عليها)

قشور هذه الفاكهة تخفض السكر في الدم وتعزز هرمون الأنسولين (لا ترميها)

استيقاظك وأنت على هذه الحالة مؤشر خطير على انخفاض مستويات فيتامين B12 (لا تتجاهلها)

يعد نقص فيتامين ب 12 أحد أكثر الأسباب شيوعًا لشيب الشعر قبل الأوان.

لاحظ الباحثون أن نقص فيتامين ب 12 غالبًا ما يتزامن مع نقص حمض الفوليك والبيوتين لدى الأشخاص الذين بدأ شعرهم يتحول إلى اللون الرمادي مبكرًا.

فيتامين ب 12 هو عنصر غذائي آخر ضروري لعملية التمثيل الغذائي ، وإنتاج الحمض النووي ، ومستويات الطاقة الإجمالية.

يمكنك التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين ب 12 عن طريق تناول أطعمة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة.

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، المعاهد الوطنية للصحة ، تم تحليل فيتامين ب 12 في المرضى الذين يعانون من قصور الخدج.

وأشارت الدراسة إلى أن: "القصبات المبكرة هي اضطراب شائع ولكنه لا يسبر غوره.

غالبًا ما يعتبر شيب الشعر علامة على الشيخوخة وفقدان الحيوية.

"كان الشيب المبكر للشعر أو القصب كيانًا بعيد المنال مع القليل من المعلومات عن مظاهره السريرية أو مسبباته المرضية.

لقد أجرينا دراسة الحالات والشواهد على 52 مريضًا أبلغوا بأنفسهم عن الإصابة بسرطان الخديج.

تم تقييم ومقارنة مستويات المغذيات الدقيقة بما في ذلك فيتامين ب 12 في الدم والبيوتين وحمض الفوليك بين المرضى والضوابط.

"التغيير الملحوظ في لون الشعر مع سوء التغذية معروف جيدًا.

"على الرغم من أن دور المغذيات الدقيقة المختلفة مثل البيوتين ، وفيتامين ب 12 ، والزنك ، والنحاس ، والسيلينيوم ، والحديد في التسبب في مسببات العلب المبكرة قد تم التكهن به ، فإن الأدلة الكافية غير كافية بسبب نقص الدراسات المنهجية المصممة بشكل صحيح.

"في أعقاب نقص الأدلة ، يتم تسويق مكملات الفيتامينات المتعددة والمعادن النادرة على أنها دواء سحري لمشكلة شيب الشعر المبكر."

أوضح طبيب الأمراض الجلدية الدكتور إريك شفايجر أن نقص الميلانين ، وهو صبغة موجودة في بصيلات الشعر ، يؤدي إلى ظهور خيوط رمادية.

أكد طبيب أمراض جلدية آخر ، الدكتور مايكل إيدلمان ، أنه "من الناحية الطبية ، يمكن أن يرتبط اللون الرمادي بنقص فيتامين ب 12".

هذه الفكرة رددت في Medical News Today التي تنص على أن نقص فيتامين B12 مرتبط بالشيب المبكر.

النباتيون والنباتيون أكثر عرضة لنقص فيتامين ب 12 ، حيث أن معظم المغذيات تأتي من اللحوم.

يمكن للأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم أو الأسماك الحصول على فيتامين ب 12 فقط عن طريق تناول الأطعمة المدعمة بالعناصر الغذائية - أو عن طريق تناول مكملات فيتامين ب 12.

بصرف النظر عن الشيب المبكر ، لاحظت NHS الأعراض الأخرى التي يجب البحث عنها لإثبات نقص فيتامين ب 12.

نظرًا لأن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يؤثر على الأنسجة العصبية ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالتنمل - الدبابيس والإبر.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى التهيج والاكتئاب وانخفاض القدرات العقلية ، مثل الذاكرة والحكم.

المصدر: ديلي اكسبرس