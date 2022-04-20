نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هذه السيدة وضعت كاميرات المراقبة في منزلها ثم هربت بعد أسبوعين.. شاهد مالذي ظهر في التسجيلات (الصور). على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - شعرت نعومي هيدسون بحالة من الرعب في منزلها، بعد مشاهدة بعض الظواهر غير الطبيعية، خاصة عندما دخلت ذات يوم إلى المطبخ ورأت خيال رجل في زجاج المطبخ وكأنه يقف خلفها.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة نعومي البالغة من العمر 29 عاما، قامت بوضع كاميرات للمراقبة في منزلها بسبب شعورها بحركة غير طبيعية في المنزل منذ فترة.





وتحكي نعومي أنها كانت تستيقظ من النوم بعد سماع تكسير أطباق وأكواب في المطبخ، وعند ذهابها إليه تجد كل شيء في مكانه لم يتحرك على الإطلاق.





وظنت نعومي أنها مصابة ببعض الاضطرابات بسبب وفاة والدتها، ولكن بعد تركيبها كاميرات مراقبة في أنحاء متفرقة في المنزل، اكشتفت أن المنزل مسكون بعد ظهور خيالات غريبة في المنزل، وما أصابها بالجنون أنها حاولت تناسي الأمر ولكنها فوجئت بوجه رجل ظهر في خلفية صورة التقطتها مع طفلها.



وقررت نعومي أن تهرب من المكان بسرعة قبل أن تصاب بالجنون بسبب ما حدث لها في المنزل.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

نقص هذا الفيتامين في جسمك يسبب لك الشيب والشيخوخة المبكرة وضعف القدرات العقلية.. وهذه الأطعمة تعالج المشكلة

ملعقة من القهوة والنشا.. خلطة سحرية لتبييض وشد الوجه وازاله البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال (طريقة الاستخدام)

هذه السيدة وضعت كاميرات المراقبة في منزلها ثم هربت بعد أسبوعين.. شاهد مالذي ظهر في التسجيلات (الصور).

مشروب سحري على الريق سيخلصك تماما من دهون البطن و الأرداف من أول أسبوع

إذا ظهرت هذه العلامة في “أذنيك” فأنت بحاجة إلى فيتامين B12 الحيوي والمهم لجسمك

طريقة عمل البيتيفور بكل سهولة وإليكي أسرار نجاحه

سم قاتل.. انتبه لا تخلط هذه الفواكة والخضروات مع بعضها مهما يكون السبب فالنهاية وخيمة على حياتك وحيات أسرتك

لن ترمي قشر البطاطس بعد اليوم.. اقرأ هذه المعلومات وستغير قناعتك (فوائد ثمينة)

عروض تقسيط سيارات هيونداي 2022 بدون دفعة أولي فترة سداد تصل لـ60 شهرا .. “بسعر مغري جدا” من شركة عبداللطيف جميل وشركة اليسر في السعودية

عشبة سحرية تعزز صحة الدماغ وتقوي جهاز المناعة وتخفف التوتر والتهابات المفاصل وتحمي العيون من الاضرار وفوائد أخرى لا تخطر على بال

هذه الأطعمة تخفض نسبة السكر في الدم فورا وتقلل مستويات الجلوكوز والكوليسترول بشكل أهذل الأطباء .. تعرّف عليها

إضافة هذه المادة إلى مزيج من الزنجبيل والعسل تمنحك قوة وحيوية ورغبة جامحة لم تشعر بها من قبل! (تعرف عليها)

قشور هذه الفاكهة تخفض السكر في الدم وتعزز هرمون الأنسولين (لا ترميها)

استيقاظك وأنت على هذه الحالة مؤشر خطير على انخفاض مستويات فيتامين B12 (لا تتجاهلها)

المصدر: صدى البلد + وكالات