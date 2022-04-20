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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مرت ليالي رمضان سريعا وأيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك والذي يتميز بوجود حلويات العيد المميزة والتي يحبها الجميع ونشتاق إليها كل عام، وأيام قليلة ويمتلئ الجو بروائح حلويات العيد الجميلة، ولذلك نقدم لكي اليوم طريق عمل البيتي فور الناعم اللذيذ بطريقة ومكونات صحيحة ومظبوطة لتعطيكي أشهى وألذ طعم للبيتي فور تبهرين به أفراد أسرتك وضيوفك.

مكونات تحضير بيتي فور العيد:

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طريقة عمل البيتيفور بكل سهولة وإليكي أسرار نجاحه

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5 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب ونصف من السكر البودر المنخول.

2 كوب من الزبدة الغير مملحة الباردة.

نصف كوب من السمن البلدي جاموسي أو بقري.

3 بياض بيض فقط.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير بيتي فور العيد:

نقوم بإضافة الفانيليا على بياض البيض ونخفقهم بالمضرب اليدوي ونتركها جانبا.

نقوم بإحضار العجان ونضع فيه الزبدة الباردة ثم نقوم بإضافة السمن البلدي، ونقوم بخفقهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نقوم بإضافة السكر البودر المنخول ثم نقوم بالخفق على أقل سرعة حتى يمتزج السكر مع الزبدة والسمنة ثم نخفق على سرعة أكبر لمدة خمسة عشر دقيقة.

وعند حصولك على قوام كريمي جدا نقوم بإزالة قطعة الخفق من العجان ونقوم بتركيب القطعة الخاصة بالعجن.

ثم نقوم بإضافة بياض البيض مع الفانيليا بالتدريج.

ثم نقوم بإضافة الملح على الدقيق ونقوم بوضعه في العجان ثم نقوم بالتقليب حتى يمتزج الدقيق جيدا مع المكونات الأخرى.

ثم نقوم بإحضار كيس الحلواني ونركب فيه أشكال البيتي فور حسب الرغبة.

ثم نقوم بإحضار صينية الخبز ونقوم بتشكيل عجينة البيتي فور عليها.

ثم نقوم بإدخال صواني خبز البيتي فور إلى الثلاجة لمدة عشر دقائق قبل الخبز.

وإذا أردتي أن تستخدمي ماكينة البيتي فور في تشكيل العجينة قومي بإدخال عجينة البيتي فور إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة إلى ساعة كاملة وتكون عجينة البيتي فور جاهزة للتشكيل.

نقوم بتشغيل الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 160 درجة مئوية.

ثم نقوم بإدخال البيتي فور لفرن ساخن مسبقا على الرف الأوسط حتى يأخذ لونا لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 160 درجة مئوية.

يمكنك تزين البيتي فور بالشكولاته الدارك أو البيضاء أو النوتيلا أو بجوز الهند أو المربى أو المكسرات حسب الرغبة.

مكونات عمل بسكويت العيد:



كيلو دقيق منخول.

نصف كيلو من الزبدة.

3 كوب من السكر البودر.

4 بيض.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر بدون محسن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من ريحة البرتقال.

طريقة تحضير بسكويت العيد بالبرتقال:

أولاً نقوم بإحضار العجان ونضع فيها الزبدة المذابة والسكر البودر المنخول.

نبدأ في الخفق جيداً بأقل سرعة، ثم يتم زيادة السرعة بالتدريج حتى تختلط الزبدة والسكر جيدا، لحين الحصول على قوام فاتح.

نضيف البيض والفانيليا بالتدريج في العجان.

ونستمر بالخفق جيدا ثم نقوم بإضافة الحليب بالتدريج.

ننزل بالدقيق والبيكنج بودر وريحة البرتقال ونعجن الخليط جيدا.

وبعد ذالك نقوم بإضافة عجينة البسكويت في كيس حلواني، ونضع ورق زبدة في صواني الخبز.

ونشكل البسكوت على حسب الرغبة.

نسخين الفرن جيدا قبل وضع البسكويت بربع ساعة.

ندخل البسكويت حتى ينضج ويأخد لون.

ونتركه حتى يبرد ويحفظ في مكان جاف.